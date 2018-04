Der neue Trainer Heiko Grimm – bei der MT ein alter Bekannter

Den neuen Trainer kennt man bei der MT, und die Melsunger kennen ihn: Heiko Grimm ist ein Freund seines Vorgängers Michael Roth, half als Spieler aus und ist seit Januar Co-Trainer gewesen beim nordhessischen Handball-Bundesligisten.

Kassel. Der Neue ist ein alter Bekannter. Denn Heiko Grimm kennt nicht nur die MT und die Abläufe beim Melsunger Bundesligisten, er kennt vor allem Michael Roth. „Schorle ist seit Jahren einer meiner Freunde, deshalb kann ich heute nicht jubelnd durch die Welt laufen“, sagte der 40 Jahre alte Nachfolger des langjährigen Trainers am Freitag. Vielmehr erlebe er auch diesen für ihn besonderen Tag „mit einem lachenden, vor allem aber auch mit einem weinenden Auge“. Auch er sei von der Entscheidung völlig überrascht worden, Einfluss darauf habe er nicht gehabt.

In der Vergangenheit hat Heiko Grimm schon mehrfach das Training der MT geleitet – als Roths Stellvertreter. Er ist also vorbereitet. Und dennoch war die Situation eine andere, als er am Nachmittag in der Halle erstmals offiziell der Chef war. Der Neue verweist auf eine ähnliche Konstellation vor vier Monaten, als er den HC Kriens-Luzern verließ, um vom Schweizer Erstligisten nach Nordhessen zu wechseln. „Das war für die Spieler dort von jetzt auf gleich eine ähnliche Situation wie nun für unsere Leute“, sagt Grimm. Und weil die Nachricht erst einmal sacken muss und zudem einige Nationalspieler noch fehlen, verzichtete Grimm auf Handball-Taktik und schulte nur die Physis.

Heiko Grimm stammt aus Miltenberg in Unterfranken, nicht weit entfernt von Roths Geburtsstadt Heidelberg. Der Spielmacher, der auch als Linksaußen agierte, begann beim TV Kirchzell, kam über EHF-Cup-Sieger Großwallstadt nach Wallau-Massenheim, dann zum HSV Hamburg, nach Zürich und schließlich nach Winterthur. 2014 begann er seine Trainer-Laufbahn in Luzern, half zwischenzeitlich aber von April bis Juni 2015 noch einmal als Spieler aus – bei der MT Melsungen. Deren Regisseur Patrik Fahlgren war verletzt ausgefallen. Seither blieb er stets in Kontakt mit den Nordhessen und kam im Januar dieses Jahres als Co-Trainer zurück.

Grimm studierte Betriebswirtschaft, arbeitete als Steuerfachgehilfe und bestritt 48 Länderspiele, war Vizeweltmeister 2003 und Europameister 2004. Seit 2017 ist er verheiratet.