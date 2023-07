Er kann auch Tore werfen: Neuzugang Adrian Sipos bestritt sein erstes Testspiel für die MT Melsungen

Von: Björn Mahr

Erster Einsatz im neuen Trikot: MT-Profi Adrian Sipos im Testspiel gegen die Melsunger Reserve. © Pressebilder Hahn

Neuzugang Adrian Sipos hat sein erstes Spiel im Trikot des Handball-Bundesligisten MT Melsungen absolviert.

Melsungen – Die Fachwerkstadt Melsungen eignet sich zwar auch für einen Urlaub im Sommer. Dass der ungarische Handball-Profi Adrian Sipos mit seiner Frau und den beiden Töchtern dort zurzeit in einer Ferienwohnung untergebracht ist, hängt aber einfach damit zusammen, dass die Familie noch nichts Passendes gefunden hat. Gesucht wird eine 3- bis 4-Zimmer-Wohnung.

Seit etwas mehr als einer Woche lebt Sipos in Nordhessen. Er ist neben Erik Balenciaga und Dainis Kristopans einer von drei Neuzugängen des Bundesligisten MT Melsungen. Beim 43:21-Testspielerfolg am Sonntag gegen die Zweite der MT erzielte er fünf Tore. Damit war der Kreisläufer bei den Profis zweitbester Werfer hinter Timo Kastening (9).

Geholt haben die Melsunger den 33-Jährigen vor allem wegen seiner Qualitäten als Defensivmann. Im ersten Vorbereitungsspiel setzte der ungarische Nationalspieler, der zuletzt für Spitzenklub Telekom Veszprem tätig war, in Abwehr und Angriff Akzente. „Ich möchte der Mannschaft so gut es geht helfen. Ich denke, dass ich immer auch ein paar Minuten in der Offensive spielen kann“, sagt Sipos, „aber das muss der Trainer entscheiden.“ Für den Kreis stehen Roberto Garcia Parrondo neben dem Ungarn noch Arnar Freyr Arnarsson, Rogerio Moraes und Lasse Ohl zu Verfügung.

„Adrian kann für den Angriff sicher eine Entlastung sein“, erklärt Michael Allendorf. Der Sportdirektor hat für den Glatzkopf und Vollbartträger nach mehreren Gesprächen und der ersten Trainingswoche bei der MT ein dickes Lob parat: „Für ihn steht der Teamgeist an oberster Stelle.“

Mit seinem Engagement in der Bundesliga betritt er Neuland. Allerdings war er schon in einigen deutschen Arenen im Einsatz: Er spielte schon gegen den SC Magdeburg, gegen die Rhein-Neckar Löwen, gegen die Füchse Berlin und gegen die TSV Hannover-Burgdorf. Mit Tatabanya erreichte er beispielsweise im Europacup ein 27:27 in Hannover – damals standen mit Kastening und MT-Kapitän Kai Häfner zwei jetzige Kollegen auf der Seite des Gegners. Mit Moraes und Kristopans hatte er schon in anderen Ligen zu tun.

Einsätze hatte Sipos allerdings auch mit der ungarischen Nationalmannschaft in Deutschland. Im März 2022 gab es für ihn und seine Landsleute ein 31:31 in Gummersbach und eine 29:30-Niederlage in Kassel – also in der Rothenbach-Halle, in der er künftig regelmäßig auflaufen wird.

Obwohl er mit der MT in seiner Karriere noch nicht viel zu tun hatte, betont er: „Melsungen ist kein kleines Team. Man kennt den Verein in Europa.“ Dass er anders als in der jüngeren Vergangenheit nun nicht auf der Europapokal-Bühne unterwegs ist, spornt ihn eher an. „Das ist eine schöne Herausforderung für unser Team, dieses Ziel zu erreichen.“ Er hofft, dass seine neue Mannschaft von Verletzungen verschont bleibt. Auch wenn es am Sonntag gegen die Melsunger Reserve schon recht ordentlich lief, stellt Sipos klar: „Wir müssen uns stetig weiter verbessern.“ Bis zum Rundenauftakt am 27. August gegen Frisch Auf Göppingen bleibt dafür viel Zeit.

Wenn der Ungar mal Ablenkung vom Handball braucht, dann unternimmt der 33-Jährige gern etwas mit seiner Familie. Das geht aber erst so richtig, wenn sie eine passende Wohnung gefunden haben. (Björn Mahr)