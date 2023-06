Nun geht es in Berlin um den Titel: Torwarttrainer Carsten Lichtlein über den Siegeszug der U21-Handballer

Von: Maximilian Bülau

Teilen

Euphorisch: Carsten Lichtlein (vorne rechts). © Imago/wolf-sportfoto

Schadlos haben die deutschen U21-Handballer die Vor- und Hauptrunde der Heim-WM überstanden. Durch einen 31:29-Erfolg gegen Kroatien am Montagabend sicherte sich das Team von Bundestrainer Martin Heuberger Platz eins in einer der vier Gruppen und trifft nun morgen im Viertelfinale ab 21 Uhr (Eurosport) auf Dänemark.

Kassel/Berlin – Für das DHB-Team stand gestern ein Reisetag an. Von Magdeburg ging es mit dem Bus der A-Nationalmannschaft weiter in die Hauptstadt, wo die Endrunde ausgetragen wird. Mit im Bus saß auch Carsten Lichtlein, Torwarttrainer des Bundesligisten MT Melsungen und des U21-Teams. Der 42-Jährige über ...

das bisherige Abschneiden: „Natürlich sind wir zufrieden mit fünf Siegen aus fünf Spielen. Das kann man nur sein. Einziges Manko ist bislang, dass wir nach deutlichen Führungen teilweise noch zittern müssen. Gegen Kroatien haben wir mit sechs Toren vorn gelegen, am Ende wird es noch einmal eng. Auch gegen Frankreich haben wir mit sieben Treffern geführt, trotzdem wurde es ein Krimi. Das liegt natürlich auch am Alter der Spieler, die sich ein wenig ausprobieren wollen.“

den Favoritenstatus: „Den hatten wir ja auch schon vor dem Turnier. Trotzdem ist es dann etwas anderes, die Spiele bei einer WM auch so zu bestreiten. Das ist uns gelungen, und von daher haben wir uns den Favoritenstatus nun auch verdient.“

Überraschungen des Turniers: „Da gibt es zwei für mich: die Färöer und Ungarn. Mit den Färöern hat wahrscheinlich kaum jemand als Hauptrunden-Gruppensieger gerechnet – vor Portugal und Spanien. Die Ungarn haben sich vor Dänemark und Schweden durchgesetzt. Überraschend ist auch, dass mit Spanien und Frankreich zwei Titelfavoriten bereits ausgeschieden sind.“

den kommenden Gegner Dänemark: „Bei den A-Nationalmannschaften ist Dänemark das Nonplusultra. Auch das U21-Team hat Qualität. Im rechten Rückraum haben sie nicht die größten Spieler, aber trotzdem gute Jungs. Im linken Rückraum sticht Thomas Arnoldsen heraus, der im Sommer zum Top-Klub Aalborg wechselt. Der 21-Jährige gilt als nächstes Supertalent, er hat auch schon für das A-Nationalteam gespielt.“

das deutsche Torhüter-Duo: „Wir haben mit David Späth und Lasse Ludwig ein Top-Duo, beide bekommen ihre Spielzeit. Mal fängt der eine an, mal der andere. Lasse haben wir jetzt gegen Kroatien von Beginn an gebracht, weil er bislang gegen diese Nation in den U-Länderspielen immer richtig gute Leistungen gezeigt hat. Aber beide sind motiviert und wissbegierig, arbeiten sehr viel.“

Ole Pregler, den Nordhessen im Team: „Ole macht es richtig gut. Er hat in der Vorrunde einmal gegen Algerien ausgesetzt, gegen Kroatien musste er früh wieder runter, weil er aufs Steißbein gefallen ist. Es sieht nach einer Prellung aus. Aber wir haben vor dem Dänemark-Spiel zwei Tage frei. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass er sich bis zum Viertelfinale wieder erholt hat und spielen kann.“

die Erfahrung der deutschen U21: „Das sind fast alles Bundesliga- oder Zweitligaspieler. Das macht schon einen Unterschied, vor allem in der Breite. Unser Plus ist, dass wir über 60 Minuten wechseln können, ohne dabei einen Qualitätsverlust zu haben. Das setzt uns ab.“ (Maximilian Bülau)