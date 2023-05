Nur einer verpasst die EM in Deutschland: So haben sich die Nationalspieler der MT Melsungen in der Qualifikation geschlagen

Von: Maximilian Bülau

Basketball statt Handball: Dimitri Ignatow (links) und Ivan Martinovic waren am Sonntag bei der BG Göttingen zu Gast. © Helmut Anschütz

Während die deutschen Handballer zum Abschluss des EHF Euro Cups erst eine deutliche Niederlage in Schweden kassierten, am Sonntag aber immerhin gegen Spanien den ersten Sieg einfuhren, waren viele andere Spieler des Bundesligisten MT Melsungen noch in der EM-Qualifikation für das Turnier im kommenden Jahr gefordert.

Deutschland ist als Gastgeber gesetzt. Wir geben einen Überblick.

Der EHF Euro Cup

Eigentlich sollten mal drei MT-Spieler an den abschließenden beiden Begegnungen beteiligt sein, es waren aber nur noch zwei. Denn Kai Häfner fiel angeschlagen aus. Timo Kastening und Agustin Casado standen sich dann am Sonntag im Duell der Deutschen gegen Spanien gegenüber. Kastening traf zweimal, Casado blieb ohne Tor. Die Abschlusstabelle dieses Wettbewerbs war deutlich. Die Deutschen belegten punktgleich mit den Spaniern – aber mit dem schlechteren Torverhältnis – den letzten Platz (jeweils drei Zähler). Dänemark holte sich punktgleich – aber mit dem besseren Torverhältnis gegenüber Schweden – den Sieg (jeweils 15 Zähler). Casado hatte mit Spanien am Donnerstag 29:31 gegen Dänemark verloren. Seit gestern steht auch fest, dass Deutschland in der EM-Vorrunde entweder erneut auf Spanien oder auf Frankreich trifft. Die Auslosung findet am 10. Mai statt.

Die EM-Qualifikation

Portugal stand bereits als EM-Teilnehmer fest, durch Siege gegen Luxemburg sowie die Türkei beendete André Gomes die Qualifikation mit seinem Heimatland aber makellos mit sechs Siegen. Ebenfalls zweimal erfolgreich waren Elvar Örn Jonsson und Arnar Freyr Arnarsson mit Island gegen Israel und Estland. Somit sicherten sich die Isländer Platz eins vor den punktgleichen Tschechen.

Nicht mitwirken konnte der verletzte Ivan Martinovic bei seinen Kroaten, die mit Erfolgen gegen Griechenland und Belgien die Quali sicherten. Anteil an diesen Erfolgen hatte dafür Außen David Mandic. Martinovic war am Sonntag zusammen mit Teamkollege Dimitri Ignatow Zuschauer beim 83:75-Heimsieg des Basketball-Bundesligisten BG Göttingen gegen den FC Bayern.

Aidenas Malasinskas verpasste nach Niederlagen gegen Ungarn und die Schweiz mit seinen Litauern die Endrunde in Deutschland.

Richtig eng war es vor den abschließenden beiden Partien für Schlussmann Nebojsa Simic und seine Montenegriner. Am Donnerstag gelang ein 26:24-Erfolg im Kosovo. Somit ging es am Sonntag gegen Bosnien-Herzegowina im direkten Duell um Platz zwei – Montenegro verlor knapp 23:25. Als einer der vier besten Dritten der Qualigruppen schaffte Montenegro dennoch den Sprung zur Endrunde – gemeinsam mit Georgien, Griechenland und den Färöern, die allesamt erstmals an einer Europameisterschaft teilnehmen.

Entscheidend wurde es auch für Polen und den zweiten MT-Torhüter Adam Morawski. Durch einen knappen Erfolg gegen Italien am Donnerstag (31:29) und einen Kantersieg gegen Lettland am Sonntag gelang aber auch den Polen die Qualifikation für die EM. (Maximilian Bülau)