Party mit Hamburger und Pommes: Deutsche U21-Handballer feiern Titel bei Heim-WM ausgelassen

Von: Björn Mahr

Freude pur: Nils Lichtlein ( vorn) stemmt vor den Kollegen die WM-Trophäe in die Höhe. Rechts im Bild: der aus Melsungen stammende Ole Pregler. © Imago/Wolf-Sportfoto

Die deutschen U21-Handballer feiern den Titel bei der Heim-WM ausgelassen.

Kassel/Melsungen - Wann die Spieler genau ins Teamhotel der deutschen U21-Handballer zurückgekehrt sind, kann Carsten Lichtlein nicht sagen. Der Torwarttrainer des frischgekürten Junioren-Weltmeisters machte sich zusammen mit Bundestrainer Martin Heuberger am frühen Montagmorgen um 2 Uhr auf den Heimweg. Aus einem Berliner Club, den der Deutsche Handballbund (DHB) extra für seine Jungstars angemietet hatte. Die Spieler hatten zu diesem Zeitpunkt noch nicht genug.

Nach dem 30:23-Finalsieg in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle gegen Ungarn begann eine rauschende Party. „Wir hatten erst in der Kabine gefeiert. Dann sind wir kurz zum Essen ins Hotel“, berichtet Lichtlein. Gab es bis zum Endspieltag praktisch nur Nudeln, Hühnchen und Fisch zu essen, so standen jetzt Hamburger und Pommes auf dem Speiseplan.

Carsten Lichtlein, deutscher Torwarttrainer. © Fischer, Andreas

„Die Mannschaft hat mich vom Teamgeist an 2016 erinnert“, sagt Lichtlein. Damals war der einstige Weltklasse-Schlussmann mit den Männern in Polen Europameister geworden. „Die Junioren haben ein Feuer entfacht.“ Für den 42-Jährigen, der seit Januar dieses DHB-Team unterstützt, war es nun der erste Erfolg im Trainergeschäft. Seit Sommer 2022 ist Lichtlein auch für die Torhüter der MT Melsungen zuständig.

Einer mit seinem Namen stand auch auf dem Feld: Nils ist der Neffe von Carsten Lichtlein – und wurde zur prägenden Figur im deutschen Spiel. Nach dem Turnier wurde der für die Füchse Berlin tätige Nils Lichtlein als wertvollster Spieler der WM ausgezeichnet. „Er hat ein großes Spielverständnis und über das ganze Turnier sein hohes Niveau gezeigt“, lobt Carsten Lichtlein das Entscheidungsverhalten des 20-Jährigen. Kurz nach der Schlusssirene vollführten sie gemeinsam Freudentänze auf dem Feld.

Dass es für den Titel reichen kann, hatte der Torwarttrainer in der Hauptrunde erkannt – nach knappen Siegen gegen Frankreich und Kroatien. „Wir haben da gesehen: Wir gewinnen auch solche Duelle“, erklärt der Ex-Weltmeister, „einige Fehler haben wir zur K.o-Runde dann wieder abgestellt.“

Seinen Anteil am Erfolg hat auch ein Spieler aus dieser Region: Ole Pregler. Der gebürtige Melsunger, seit dem 1. Juli fest von der MT zum VfL Gummersbach gewechselt, setzte auch im Endspiel einige Akzente – und feierte später ausgelassen mit seinen Kollegen in einem Berliner Club. „Ich habe den Sieg noch gar nicht realisiert. Das wird ein bisschen dauern“, erklärte der 21-Jährige gestern. Seit mehr als sechs Jahren spielte er für die deutschen U-Mannschaften: „Seit 2016, 2017 ist der Kern dieser Mannschaft den Weg gegangen. Daran werden wir uns immer gern erinnern.“

Der Weltmeister-Kader: Tor: Ludwig (Berlin/Potsdam), Späth (RN Löwen) - Feld: Beneke (Berlin/Potsdam), Fischer (Hannover-Burgdorf), Freihöfer (Berlin), Häseler (Gummersbach), Heitkamp (Leipzig), Kranzmann (Minden), Langhoff (Berlin/ Potsdam), N. Lichtlein (Berlin/Potsdam), Pregler (Gummersbach), Sajenev (Leipzig), Sauter (Berlin/Potsdam), Scholtes (Bergischer HC), Seitz (Erlangen), Steinhaus (Dormagen), Uscins (Hannover-Burgdorf), Wilhelm (Rostock) (Björn Mahr)