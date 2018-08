Pokalauftakt der MT Melsungen: Noch Karten an Tageskasse

Als Ausrichter des First-Four-Turniers erwartet die MT in der Melsunger Stadtsporthalle den Zweitligisten Rhein Vikings aus Düsseldorf, den Longericher SC aus Köln und den ThSV aus Eisenach.

Die 1000 Zuschauer fassende Melsunger Stadtsporthalle ist, anders als berichtet, keineswegs ausverkauft. Es gibt für beide Spieltag jeweils noch mehrere Hundert Tickets an der Tageskasse, heißt es von der Pressestelle des Handballbundesligisten. Die Tageskasse an der Stadtsporthalle öffnet Samstag um 15.30 und Sonntag um 14.30 Uhr. Spielbeginn ThSV Eisenach gegen Longericher SV ist um 17 Uhr. MT gegen Rhein Vikings um 19.30 Uhr. Das Finale wird am Sonntag um 16 Uhr angepfiffen. Der Sieger zieht ins Achtefinale des DHB-Pokals ein. Einzeltickets: 15, ermäßigt 10 Euro, das Finale 13/8, alle drei Spiele 23/15 Euro.