168 Zentimeter pure Dynamik: Neuzugang Erik Balenciaga von der MT Melsungen im Porträt

Von: Björn Mahr

Fühlt sich bei der MT sichtlich wohl: Neuzugang Erik Balenciaga (links mit Ball, hier im Test gegen die Melsunger Reserve). © PRESSEBILDER HAHN

Erik Balenciaga, Neuzugang des Handball-Bundesligisten MT Melsungen, belebt das Offensivspiel. Morgen gibt es in Kassel ein Testspiel gegen die Füchse Berlin.

Kassel – Wenn von den Neuzugängen des Handball-Bundesligisten MT Melsungen die Rede ist, dann kann ein Thema nicht ausgespart werden: die Körpergröße. Der Lette Dainis Kristopans misst 2,15 m, der Ungar Adrian Sipos kommt nah an die zwei Meter heran. Und dann gibt es noch den spanischen Mittelmann Erik Balenciaga, der zwei Köpfe kleiner ist als Kristopans und mit 1,68 m sogar noch zwei Zentimeter kleiner ist als Fußball-Superstar Lionel Messi.

Dass die Größe bei einem Handball-Spielmacher nichts über die Qualitäten aussagt, zeigt das Beispiel Ljubomir Vranjes. Der frühere schwedische Nationalspieler (1,66 m) sorgte einst als Bundesliga-Profi in Nordhorn und Flensburg für Furore. Ob Balenciaga in Deutschland direkt einschlägt?

„Ich hoffe, dass ich dem Team vom ersten Tag an helfen kann. Ich möchte von den großartigen Spielern lernen, die wir in unserer Mannschaft haben“, sagt der Mann aus Zarautz. „Und gleichzeitig möchte ich mir selbst beweisen, dass ich in der besten Liga der Welt spielen kann.“ Durch seine Schnelligkeit und seine dynamischen Antritte belebt er das Offensivspiel der Melsunger.

Zugute kommen dürfte dem Akteur mit der Rückennummer sechs seine offene Art. „Erik ist ein sehr umgänglicher Typ. Er ist sehr daran interessiert, den Teamgedanken zu leben. Während des Trainingslagers in Logrono hat er viel für die Mannschaft organisiert und getan“, erklärt Sportdirektor Michael Allendorf. Da der 30-Jährige fließend Englisch und auch schon ein bisschen Deutsch spricht, hat er keine Probleme in der Kommunikation mit seinen Mitspielern.

Kein Vergleich zur Situation von vor einem Jahr, als mit Nationalspieler Agustin Casado ebenfalls ein spanischer Mittelmann in Melsungen anheuerte. Der aus Andalusien stammende Handball-Profi war aber durch die Kurzfristigkeit seines Wechsels nach Deutschland seinerzeit auch nicht wirklich in der Lage, die nötigen sprachlichen Voraussetzungen zu schaffen.

Wer Balenciaga in diesen Wochen erlebt, der sieht ihn nicht selten mit einem Lächeln auf den Lippen. „Mit jedem Tag fühle ich mich wohler, es ist zwar nicht einfach, gleichzeitig den Verein und das Land zu wechseln, aber alle Spieler und Betreuer tragen ihren Teil dazu bei, dass mir dieser Einstieg leicht fällt“, betont der Neuzugang, der im Sommer vom französischen Klub Fenix Toulouse zu den Nordhessen kam.

Er ist nicht allein nach Kassel gezogen. An seiner Seite: Freundin Ane. „Für mich ist sie eine große Stütze und Hilfe. Es ist sehr wichtig, dass sie sich hier wohlfühlt. Und deshalb werden wir versuchen, etwas Deutsch zu lernen, um uns der Kultur anzunähern.“

In seiner Freizeit hört er gern Musik, ansonsten dreht sich vieles um Sport. Wenn im Fernsehen Fußball, Basketball, Radfahren, Handball und Tennis gezeigt werden, schaltet Balenciaga ein. Selbst spielt er das in Spanien sehr beliebte Padel-Tennis.

Dafür bleibt im Moment wenig Zeit. Der Fokus liegt auf der Saison-Vorbereitung. Morgen können die Fans Balenciaga bei der Bundesliga-Generalprobe live erleben. Um 18 Uhr beginnt in der Kasseler Rothenbach-Halle der Test gegen die Füchse Berlin.

Es ist nicht sein erstes Duell mit den Hauptstädtern. In der Gruppenphase der European League gewann er im Februar 2022 mit Toulouse 28:27 gegen die Füchse. Er steuerte vier Treffer zum Heimsieg bei – trotz oder wahrscheinlich gerade wegen seiner Körpergröße von 1,68 m. (Björn Mahr)