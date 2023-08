Rückblick auf die Verdienste des Ex-Melsungers Kai Häfner: Einer, der die MT geprägt hat

Von: Björn Mahr

Das ist Vergangenheit: Kai Häfner läuft nicht mehr für die MT Melsungen auf. Er ist in seine schwäbische Heimat zurückgekehrt. © Andreas Fischer

Vier Jahre spielte Kai Häfner für den Handball-Bundesligisten MT Melsungen, ehe er den Klub in der vergangenen Woche verließ. Ein Rückblick auf die Verdienste.

Melsungen/Stuttgart - Kai Häfner hat gestern die Vorbereitung auf die kommende Saison in der Handball-Bundesliga fortgesetzt. Allerdings trug der 34-Jährige nicht mehr die Trainingsklamotten der MT Melsungen, sondern die des Klassenkameraden TVB Stuttgart. Der Rückraum-Rechte hatte am Freitag die MT in Richtung schwäbische Heimat verlassen. Während der ersten Tage der Vorbereitung war schon absehbar gewesen, dass Trainer Roberto Garcia Parrondo nicht auf ihn baut. Häfner erhielt wenig Einsatzzeiten und musste zudem das Kapitänsamt an Timo Kastening abgeben.

Weil sich der langjährige deutsche Nationalspieler aber seit seinem Wechsel 2019 im MT-Trikot große Verdienste erworben hat, blicken wir noch einmal auf die vier Spielzeiten, in denen Häfner für die Nordhessen im Einsatz war.

Der Dauerbrenner

In den vergangenen Jahren erlitten etliche Melsunger Spieler schwere Verletzungen und fielen dann monatelang aus. Häfner fehlte aber (fast) nie. „Ich will das selbst nicht so hochhängen, weil ich auch schon andere Zeiten erlebt habe. Bei Melsungen lief es einfach gut. Dazu gehört jedoch immer auch ein bisschen Glück“, betont der Linkshänder. In seiner ersten MT-Saison, die wegen der Pandemie abgebrochen wurde, bestritt er alle 27 Punktspiele. In der Serie 2020/21, in der die Zahl der Mannschaften erhöht wurde, absolvierte der Ex-Hannoveraner 36 Partien. In den beiden vergangenen Spielzeiten kam er auf 32 beziehungsweise 31 Einsätze. Und da machten ihm lediglich Corona-Erkrankungen einen Strich durch die Rechnung.

Der Kapitän

Nach den Olympischen Spielen in Tokio 2021 wünschte sich der damalige Coach Gudmundur Gudmundsson einen neuen Kapitän. Bis dahin hatte Finn Lemke dieses Amt mit Leben ausgefüllt. Die Verantwortlichen traten an Häfner heran, der bereits bei der TSV Hannover-Burgdorf als Spielführer tätig gewesen war. „Bitte klärt das erst mit Finn. Ich möchte keinem Spieler etwas wegnehmen“, ließ Häfner damals Gudmundsson und Co. wissen. Bei einem Turnier im mittelhessischen Linden führte der Rückraum-Rechte die Mannschaft dann erstmals aufs Feld. „In Melsungen bin ich mit den Mannschaftskollegen immer super ausgekommen“, sagt er im Rückblick.

Die Anspiele

Zwar gehörte Häfner in jeder Saison auch zu den besten MT-Werfern, auszeichnen konnte er sich aber auch durch seine klugen Pässe – nicht selten bediente er Rechtsaußen Kastening. „Timo und ich hatten auch abseits des Feldes eine super Zeit zusammen“, stellt Häfner fest. Zudem war Kreisläufer Marino Maric oft Nutznießer. Mit dem Kroaten spielt Häfner nun in Stuttgart zusammen und kann diesem wieder einige gelungene Abschlüsse ermöglichen.

Die Pokalsaison 19/20

Mit der MT schaffte es Häfner einmal, sich für das Final Four in Hamburg zu qualifizieren. Der Weg dorthin war aber beschwerlich. Beim Achtelfinalerfolg in Leipzig bekam er einen heftigen Schlag des Ex-Melsungers Philipp Müller ab und erlitt eine Gehirnerschütterung. Davon war aber beim umjubelten Viertelfinalsieg gegen Berlin einige Wochen später nichts mehr zu spüren. „Das war einer der schönsten Momente mit der MT“, erklärt Häfner. Im Endspiel in Hamburg gab es dann eine bittere Niederlage gegen Lemgo.

Der Nationalspieler

Während seiner Melsunger Dienstzeit wurde Häfner regelmäßig in die Nationalmannschaft berufen. Er spielte mehrere wichtige Turniere. Bei der Weltmeisterschaft 2021 in Ägypten war die MT mit sechs Spielern vertreten: Silvio Heinevetter, Kastening, Lemke, Julius Kühn, Tobias Reichmann und eben Häfner. „Das war etwas Tolles“, erinnert sich der Rückraummann an gemeinsam Fahrten zu den Lehrgängen. Ausgerechnet ein Länderspiel im März 2022 in Kassel verpasste er aus gesundheitlichen Gründen. (Björn Mahr)