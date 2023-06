„Sinnvolle Kritik ist kein Problem“ - Scheidender MT-Melsungen-Vorstand Axel Geerken im Interview

Handball-Bundesliga

+ © Dieter Schachtschneider Sein vorzeitiger Abschied bei der MT rückt näher: Axel Geerken. © Dieter Schachtschneider

Scheidender Vorstand Axel Geerken spricht über elf Jahre bei der MT Melsungen.

Das letzte Saison-Heimspiel steht für die Handballer des Bundesligisten MT Melsungen an. Wenn das Team morgen ab 19.05 Uhr (Rothenbach-Halle Kassel) den ASV Hamm-Westfalen empfängt, dann ist es für Axel Geerken das letzte Heimspiel, das er als Vorstand der MT erlebt. Der langjährige Manager muss den Verein nach elf Jahren zum 30. Juni verlassen – ein Jahr vor Ablauf seines Vertrages. Wir haben mit ihm über die Zeit bei der MT und seinen Abschied gesprochen.

Wissen Sie schon, was Sie ab dem 1. Juli machen werden?

Voraussichtlich erst einmal frei. Ich fange jetzt langsam an, mich darum zu kümmern. Ich habe schon vor, zwei, drei Monate zu pausieren.

Wie sehr freuen Sie sich darauf?

Wenn man insgesamt fast 20 Jahre in diesem Job arbeitet, dann spult man ein ordentliches Programm ab. Da ist eine Pause mal nicht schlecht, und ich freue mich darauf.

Wie schwer fällt der Abschied?

Generell bin ich immer davon ausgegangen, dass es in so einer Funktion auch schnell mal vorbei sein kann. Dessen muss man sich immer bewusst sein. So muss man an die Sache herangehen. Und jetzt ist es bei der MT auch so – zugegebenermaßen nach einem sehr langen und wie ich finde sehr schönen Zeitraum. Vielleicht ist es für den Sport sogar außergewöhnlich lange. Deshalb gibt es an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen Wehmut. Ich habe ein super Verhältnis zu allen Mitarbeitern und auch zu vielen unserer Partner und Dienstleister.

Wie hat sich die MT in den elf Jahren entwickelt?

Die MT hat sich von einem Klub, der noch ganz am Anfang seiner Entwicklung stand, zu einem professionellen Sportunternehmen entwickelt: ob es die Spitzen-Nachwuchsarbeit ist, ob es die Administration ist. Und wir haben uns auch sportlich gut weiterentwickelt: von einer Mannschaft aus dem unteren Mittelfeld zu einer ins erste Tabellendrittel der Liga. Wir haben es allerdings noch nicht geschafft, ein Spitzenklub zu werden.

Und Sie selbst?

Auch ich habe mich weiterentwickelt. Ich kam nicht total ohne Erfahrung zur MT. Ich war ja schon ein paar Jahre unterwegs. Mit der Zeit lernt man viele Leute und damit auch die Region immer besser kennen. Und deshalb glaube ich schon, sagen zu können, dass wir für die MT ein richtig gutes Netzwerk entwickelt haben, in dem ich mich auch weiterentwickeln konnte.

+ Vertrag verlängert: MT-Vorstand Axel Geerken mit Erima-Inhaber Wolfram Mannherz. © Alibek Kä#ler/nh

Sind Sie auch ein bisschen Nordhesse geworden?

Grundsätzlich bin ich Norddeutscher. Das passt aber glaube ich ganz gut zu Nordhessen. Für mich ist total klar: Wenn man so einen Job machen will, dann muss man sich voll und ganz mit dem Verein und der Region identifizieren. Sonst ist es nicht authentisch, und man kann gewisse Dinge nicht umsetzen. Deshalb steckt mit Sicherheit auch ein bisschen Nordhesse in mir. Und das wird auch bleiben. Ich arbeite ja auch noch für die MT. Das habe ich immer gern gemacht. Es gibt deshalb auch keinen Grund, das Stück Nordhesse aus mir zu entfernen.

Was waren die Hoch-, was die Tiefpunkte?

Man kann es sich einfach machen und Bundesliga-Platzierungen, Europapokal-Qualifikationen und Final-Four-Teilnahmen im Pokal nennen. Ich denke, dass die Gesamtentwicklung des Klubs eine gute ist. Der Klub ist in Kassel voll angekommen. Der vierte Platz mit Michael Roth war sicher ein Höhepunkt. Natürlich gibt es immer Höhen und Tiefen in so einer langen Zeit. Klar ist, dass wir nicht immer die sportlichen Ergebnisse erreicht haben, die wir erreichen wollten. Momentan ist es schwieriger, aber es wird wieder bergauf gehen - das gehört im Sport dazu. Ein Tiefpunkt war für mich auf jeden Fall das verlorene Pokalfinale. Das war schon ein Schlag.

Weshalb hat der Schritt zu einem Topklub nicht geklappt?

Wir sind ein Topklub. Sie verbinden damit vielleicht, dass wir nicht unter die Top drei kommen. Ich finde, dass wir nach wie vor eine top-besetzte Mannschaft haben, die allerdings ihr vermeintliches Potenzial nicht immer auf die Platte bekommt. Wir haben sicher den Trainer das eine oder andere Mal zu viel gewechselt. Und das wirkt sich dann natürlich auch auf die Entwicklung einer Mannschaft aus. Wir sind in vielen Bereichen top - unsere sozialen Projekte laufen gut. Die Resultate im Bundesliga-Team sind nicht so, wie wir uns das erwartet haben. Die Mannschaft ist jetzt allerdings in einer Phase des Neustarts. Eine neue Ära hat begonnen.

Welcher Wechsel war zu viel?

Wir hatten die Phase mit Michael Roth, die absolut erfolgreich war. Ich bin kein Freund davon, Wechsel im Nachhinein noch zu bewerten. Wir haben uns dann für eine Veränderung entschieden und einem jungen Trainer die Verantwortung gegeben. In der Rückschau hätte man länger an Heiko Grimm festhalten können. Dann haben wir noch einmal zu Gudmi (Gudmundur Gudmundsson, d. Red.) gewechselt, und das hat ehrlicherweise nicht sonderlich gut funktioniert. Deswegen wird es wichtig sein, dass jetzt wieder Kontinuität und Ruhe hineinkommen. Und das ist aktuell der Fall.

Es gab in den vergangenen Jahren viel Gegenwind. Wie sind Sie damit fertig geworden?

Wenn vermeintliche Erwartungen und Wünsche nicht erfüllt werden, gibt es bei dem einen oder anderen eine Unzufriedenheit. Das ist ganz normal. Mich hat die Kritik aber nie im Handeln oder in der Arbeit eingeschränkt. Für mich ist wichtiger: Wie arbeiten wir intern zusammen? Ob die Öffentlichkeit Axel Geerken gut oder schlecht findet, ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass wir bessere Leistungen bringen. Konstruktive und sinnvolle Kritik ist kein Problem. In vielen Fällen ist sie das aber nicht gewesen. Und wir als Verantwortliche können über viele Dinge nicht so sprechen, wie es angebracht wäre, damit die Dinge klar werden. Wir stoßen dann an Grenzen – ein Beispiel: Verschwiegenheitsklauseln. Deswegen entsteht da manchmal auch ein schräges Bild.

Welche Fehler haben Sie gemacht?

Es ist schon darüber gesprochen worden. Der Punkt Trainerwechsel hat verhindert, dass die MT nach Ihrer Einschätzung kein Topklub geworden ist. Das ist sicher eine Sache, die man anders hätte machen können.

Und die vorzeitigen Vertragsauflösungen wie etwa im Fall der Müllers?

Namen lasse ich mal außen vor. Es ist keine exklusive Idee von jemand einzelnen, am Ende geht es darum, etwas umsetzen zu müssen. Das sind Dinge, die passieren – und sie werden sich im Verlauf einer langen Zeit nie ganz vermeiden lassen. So etwas gehört zum Geschäft dazu.

Zuletzt wurde von der Sport-Bild die Zahl von 24 Millionen Euro ins Spiel gebracht. Ist es verbranntes Geld?

Da müssen Sie die Sport-Bild fragen. Ich kommentiere nicht, was in der Bild steht. Auch das gehört zu Dingen, über die man als Vorstand nicht zu sprechen hat.

Was werden Sie vermissen?

Erst einmal freue ich mich auf die freie Zeit. Aber wenn dann die Vorbereitungszeit losgeht, dann werde ich mich schon fragen, welchen Schritt machen wir jetzt eigentlich als nächstes. Klar, die Abläufe sind alle automatisiert, wenn man so lange dabei ist. Vermissen werde ich die Mitarbeiter. Ich habe zu allen einen guten Draht. Das sind mittlerweile auch gar nicht wenig. Als ich angefangen habe, waren es inklusive der Bundesliga-Mannschaft etwa 25, jetzt sind es 50.

Welche Erinnerungen bleiben mit Blick auf die Zusammenarbeit mit Mäzenin Barbara Braun-Lüdicke?

Ich kann mich gut daran erinnern, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Da war ich für den VfL Gummersbach unterwegs und kam gerade aus Dubai. Damals war documenta, und wir haben uns vor dem Fridericianum getroffen. Wir haben uns über die Dinge unterhalten, ob ich mir vorstellen könnte, für die MT zu arbeiten. Das konnte ich mir unter ein paar Voraussetzungen vorstellen. Und ich muss sagen: Wir haben es über viele Jahre super gemeinsam mit Martin Lüdicke hinbekommen. Man kann Barbara nur dankbar sein, dass sie und die Firma B. Braun den Spitzensport unterstützen. Das braucht es auch. Ohne dieses überragende Engagement ist es sehr schwierig, sich gut zu entwickeln.

Was wünschen Sie der MT?

Alles Gute und viel Erfolg. (Björn Mahr und Maximilian Bülau)