MT Melsungen: Pavlovic schuftet nach Erdbeben fürs Comeback

Den Schock seiner Verletzung hat er ebenso überstanden wie den eines Erdbebens daheim in Kroatien. Nun steht Domagoj Pavlovic vor seiner Rückkehr ins Training der MT Melsungen.

Melsungen – Drei Wochen ist es inzwischen her, dass die Region südöstlich von Kroatiens Metropole Zagreb von einem starken Erdbeben erschüttert wurde. Domagoj Pavlovic, Handballer des Bundesligisten MT Melsungen, war an jenem Tag in seiner Heimat Ivanic-Grad – nur 45 Kilometer von Petrinja entfernt, wo das Epizentrum lag.

Ihm und seiner Familie ist nichts passiert. Die Ereignisse des Tages haben sich dennoch tief in seinem Kopf eingebrannt: „Ich war auf der Straße und habe nur gestanden – und trotzdem habe ich mich bewegt. Überall sind Leute davon gerannt. Ich möchte so etwas nie wieder erleben“, sagt er.

Mittlerweile ist Pavlovic zurück in Melsungen. Er arbeitet an seinem Comeback. Vor dem Punktspiel Ende November gegen den Bergischen HC hatte der 27-Jährige im Training einen Bänderanriss erlitten – und nicht nur einige Punktspiele der MT im Dezember verpasst, sondern auch für die Weltmeisterschaft in Ägypten absagen müssen. „Einerseits wäre ich gern dabei gewesen, wenn ich andererseits aber auch höre, wie es vor Ort ist, wie ein solches Turnier in Corona-Zeiten abläuft, dann bin ich auch nicht ganz so traurig“, sagt Pavlovic.

Dennoch drückt er seinen Landsleuten kräftig die Daumen. Mit MT-Kollege und Kreisläufer Marino Maric hat er ohnehin regelmäßig Kontakt. Sofern es die Zeit zulässt. Aktuell trainiert er jeden Tag in Kassel mindestens drei Stunden bei MT-Partner Rehamed. Dort bereitet er seinen Körper, beispielsweise die Schulter-Muskulatur, auf das handballspezifische Training vor, mit dem er noch in dieser Woche bei der MT beginnen soll. Soll heißen: Dann arbeitet er erstmals auch wieder mit Ball.

Wenn alles optimal läuft, dann steht er seiner Mannschaft im ersten Spiel nach der Weltmeisterschafts-Pause wieder zur Verfügung. Am Sonntag, 7. Februar, empfangen die Nordhessen in der Kasseler Rothenbach-Halle die Rhein-Neckar Löwen. Pavlovic sagt aber auch: „Ich schaue nur von Tag zu Tag. Ich muss sehen, wie es weiter läuft.“ (Björn Mahr)