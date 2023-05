Sein Siebenmeter-Tor bleibt: Malasinkas auf Abschiedstour von der MT Melsungen

Von: Björn Mahr

Teilen

Auf Abschiedstournee: Melsungens Aidenas Malasinskas (Mitte, hier gegen die Stuttgarter Patrick Zieker und Fynn-Lucas Nicolaus) muss nach der Saison die MT wieder verlassen. © Dieter Schachtschneider

Es dauerte exakt 20 Spielminuten, bis Aidenas Malasinskas sein Premieren-Tor in der Handball-Bundesliga erzielte. Am ersten Spieltag Anfang September 2022 verkürzte der Mittelmann der MT Melsungen bei den Rhein-Neckar Löwen nach 20 Minuten auf 6:11.

Nun, gut neun Monate später, steht der Litauer bei 40 Liga-Treffern. Der mittlerweile 37-Jährige bekam zuletzt immer weniger Spielanteile, weil Trainer Roberto Garcia Parrondo verstärkt auf Agustin Casado und – bis zu seinem verletzungsbedingten Ausscheiden – Elvar Örn Jonsson als Spielmacher setzte.

Wenn Malasinskas in den vergangenen Spielen zum Einsatz kam, dann war das zumeist nur noch für die Strafwürfe der Fall. Bei der klaren Heimniederlage vor einer Woche gegen die Löwen vergab er allerdings seine einzige Chance an diesem Abend von der Linie. Vier Begegnungen stehen noch aus – möglich, dass Malasinskas morgen ab 19.05 Uhr (Rothenbach-Halle Kassel) in der Partie gegen Frisch Auf Göppingen noch die eine oder andere Gelegenheit bekommen wird.

Unabhängig davon, was jetzt noch passiert, zieht der Osteuropäer eine positive Bilanz seiner Zeit in Deutschland. Sein Einjahresvertrag wird wie geplant nicht verlängert – er war kurzfristig verpflichtet worden, weil sich die Rückkehr der langzeitverletzten Mittelleute Jonsson und Domagoj Pavlovic hinzog.

„Es war schon jetzt eine schöne Erfahrung. Daran werde ich mich immer gern zurückerinnern“, sagt Malasinskas, der im vergangenen Sommer vom spanischen Klub Ademar Leon zu den Nordhessen kam. Zudem fand Malasinskas einige neue Freunde – wie beispielsweise seine Mitspieler Casado und Rogerio Moraes. Der 37-Jährige, gebürtig aus Utena im Nordosten seines baltischen Heimatlandes, stellt aber auch klar: „Die Handball-Bundesliga ist eine sehr anspruchsvolle Klasse.“ Er brauchte einige Anlaufzeit, um mit der Härte zurechtzukommen.

Insgesamt sieben Treffer gelangen dem trickreichen Schützen gegen den Rekordmeister THW Kiel. Speziell im Dezember in der Wunderino-Arena hatte er einige gute Aktionen: zwei Feldtore, ein verwandelter Siebenmeter. Vielen Fans wird vor allem seine Nervenstärke beim Heimspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt in Erinnerung bleiben, als er in der Schlusssekunde einen Strafwurf zum 25:25-Endstand nutzte. Beim Ausscheiden im Pokal-Achtelfinale gegen die Rhein-Neckar Löwen gehörte er mit 8/5 Treffern zu den besten Melsunger Akteuren.

Auf seine Leistungen mag der Litauer selbst nicht so gern zurückschauen. Dafür ist er nicht der Typ. Und außerdem betont er: „Die Saison ist noch nicht zu Ende.“ Es gibt noch acht Punkte zu holen.

Wie es beim Rechtshänder sportlich weitergeht, ist noch nicht bekannt. Es ist allerdings sicher, dass ihn sein nächster Weg nach Rumänien führen wird. Ein möglicher Wechsel zu Steaua Bukarest ist vom Tisch. (Björn Mahr)