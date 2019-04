Transfer-Kracher: Silvio Heinevetter ab 2020 bei der MT

Die MT Melsungen bekommt im Sommer 2020 den nächsten deutschen Nationalspieler: Torwart Silvio Heinevetter wechselt nach einem Bericht der Bild-Zeitung dann von den Füchsen Berlin zu den Nordhessen.

Er hat dem Bericht zufolge Füchse-Manager Bob Hanning über seinen Abschied informiert. Heinevetter wird dann den Schweden Sjöstrand, dessen Vertrag in einem Jahr ausläuft, ersetzen.

Nach HNA-Informationen haben sich MT-Manager Axel Geerken und Trainer Heiko Grimm bereits Mitte Februar mit dem 34-Jährigen in Berlin getroffen. Zudem verfolgte Grimm am 9. März das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft in Düsseldorf an der Seite von Heinevetters Spielerberater.

In Melsungen spielen einige Mannschaftskameraden aus der DHB-Auswahl – angefangen bei Tobias Reichmann. Zudem ist MT-Kapitän Finn Lemke sogar Heinevetters Zimmerkollege im Nationalteam.

Bei den Nordhessen wird sich der frühere Magdeburger die Arbeit im MT-Kasten mit dem Montenegriner Nebojsa Simic teilen, der gerade erst seinen Vertrag an der Fulda vorzeitig verlängerte.