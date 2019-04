Simone Thomalla: Unglücklich über Heinevetters Wechsel zur MT Melsungen

Schauspielerin Simone Thomalla ist unglücklich darüber, dass ihr Lebensgefährte, Handball-Nationaltorwart Silvio Heinevetter, zum Handball-Bundesligisten MT Melsungen wechselt.

Schauspielerin Simone Thomalla (53) missfällt die Arbeitsplatzwahl ihres Lebensgefährten Silvio Heinevetter (34). Der Handball-Nationaltorwart wechselt im kommenden Jahr vom Hauptstadt-Club Füchse Berlin zum Bundesliga-Rivalen MT Melsungen.

"Herausforderungen sind da, um sie zu meistern. Ich kann nicht behaupten, dass mich gerade diese besonders glücklich macht", sagte Thomalla der Bild-Zeitung. Gemeinsam mit ihrem Partner in die 13.500-Einwohner-Stadt Melsungen umziehen will Thomalla offenbar nicht. "Unsere Homebase bleibt Berlin", sagte die frühere Tatort-Kommissarin.

Heinevetter und Thomalla seit 2009 ein Paar

Thomalla und Heinevetter sind seit 2009 ein Paar. Der 1,94 Meter große Handballer hat in Melsungen einen ab Sommer 2020 gültigen Zweijahresvertrag unterschrieben. "Die MT Melsungen hat mir viel Wertschätzung entgegengebracht und um mich gekämpft, wie man es sonst nur für eine tolle Frau macht", sagte der Torwart über seinen Wechsel.

"Silvio Heinevetter hat mit 190 Länderspielen das Gesicht der deutschen Nationalmannschaft der letzten 13 Jahre mitgeprägt", heißt es bei der MT Melsungen. "Durch seine Beiziehung zu Schauspielerin Simone Thomalla hat Silvio Heinevetter einen Bekanntheitsgrad erreicht, der weit über den Handballsport hinausreicht."

Thomalla 1965 in Leipzig geboren

Simone Thomalla wurde 1965 in Leipzig geboren. Bekannt ist sie unter anderem aus dem Leipzig-Tatort, in dem sie von 2008 bis 2015 an der Seite von Martin Wuttke als Kommissarin Saalfeld spielte.

Heinevetter 1984 in Bad Langensalza geboren

Silvio Heinevetter wurde 1984 in Bad Langensalza (Thüringen) geboren. Seit 2009 spielte er bei den Füchsen Berlin, mit denen er 2014 den DHB-Pokal holte. (dpa/abg)

