Zum Trainingslager nach Spanien: So geht es beim Handball-Bundesligisten MT Melsungen im Sommer weiter

Von: Björn Mahr

Steigen am 17. Juli in die Vorbereitung ein: die MT mit (von links) Dimitri Ignatow, Julius Kühn, Timo Kastening, Trainer Roberto Garcia Parrondo und Andre Gomes. © Dieter Schachtschneider

Handball-Bundesligist MT Melsungen steigt am 17. Juli in die Vorbereitung ein. Die Teamvorstellung in Melsungen findet am 28. Juli statt.

Melsungen - In der Vergangenheit absolvierten die Handballer des Bundesligisten MT Melsungen schon einige Trainingslager auf spanischem Boden. Allerdings waren sie dafür auf der Kanareninsel Fuerteventura zu Gast – im Winter. Nun geht es während der Sommer-Vorbereitung auf die Spielzeit 2023/24 auf die iberische Halbinsel: Vom 6. bis 18. August macht das Team von Trainer Roberto Garcia Parrondo im Norden des Landes Station – in Logrono sowie in Irun.

Zum Trainingslager in die Heimat: Melsungens Neuzugang Erik Balenciaga (hier im Trikot seines bisherigen Arbeitgebers Fenix Toulouse) stammt aus dem Norden Spaniens. © IMAGO IMAGES/PANORAMIC, IMAGO/EIBNER

„Es ist eine gute Gelegenheit für die Spieler, mehr Zeit zusammen zu verbringen“, betont Parrondo. Für einen Neuzugang ist es sogar fast ein Heimspiel: Der spanische Mittelmann Erik Balenciaga, der von Fenix Toulouse zu den Nordhessen stößt, stammt aus Zarautz im Baskenland. Während des Trainingslagers stehen drei Testspiele auf dem Programm: gegen Ciudad Logrono, Bidasoa Irun und Benfica Lissabon, dem früheren Klub des Brasilianers Rogerio Moraes.

Die Melsunger bereiten sich ab dem 17. Juli auf die kommende Runde vor. An den ersten drei Tagen stehen die Media Days auf dem Programm. Dann werden sämtliche Fotos für die Spielzeit geschossen – inklusive Mannschaftsbild. Am 23. Juli testet das MT-Bundesligateam in der heimischen Stadtsporthalle gegen die eigene Reserve, die in die 3. Liga aufgestiegen ist. Für die Mannschaft ist Arjan Haenen, der Co-Trainer der Ersten verantwortlich. Der erste große Höhepunkt folgt am 28. Juli, wenn sich das Team wieder im Melsunger Schlossgarten den Fans vorstellt. Neben Balenciaga präsentiert die MT dann auch die beiden weiteren Neuzugänge Adrian Sipos (Telekom Veszprem) und Dainis Kristopans, der von Paris Saint-Germain verpflichtet wurde.

Kurz danach unterzieht sich die MT drei Testspielen. Das erste hat einen besonderen Reiz. Am 30. Juli geht es zum TV Großwallstadt, bei dem der frühere Melsunger Erfolgstrainer Michael Roth künftig das Sagen hat. Danach laufen die Melsunger noch beim VfL Gummersbach (2. August) und bei GWD Minden (5. August) auf.

Gegner der MT im Test: Michael Roth und der TV Großwallstadt. © IMAGO/Eibner Pressefoto/Marcel v

Der Sparkassencup, der sonst Anfang August ausgetragen wird, findet in diesem Jahr nicht statt. In Eisenach, wo im Vorjahr unter anderem das Finale ausgetragen wurde, richtet der ThSV, Aufsteiger in die Bundesliga, nun ein eigenes Turnier aus – mit Füchse Berlin, HC Erlangen und HSG Wetzlar.

Vor dem Beginn der Punktspiel-Saison zwischen dem 24. und 27. August gibt es am 18. August noch eine Team-Präsentation in der Kasseler Rothenbach-Halle – verbunden mit einem Freundschaftsspiel gegen die Füchse Berlin.

Während seine Spieler bereits im Urlaub weilen, hat Parrondo ab heute noch einen Termin: Er ist bei einer Trainertagung in Belgrad dabei und hält dort auch einen Vortrag. „Es ist keiner dieser Termine, die ich besonders gern mag. Ich bin eher ein schüchterner Typ“, erklärt der MT-Coach. „Aber es ist ein sehr guter Kongress mit hervorragenden Trainern, und die Organisatoren sind Freunde von mir. Da konnte ich nicht Nein sagen.“

Der Kader der MT für die Saison 2023/24: Tor: Nebojsa Simic, Adam Morawski

Rückraum: Julius Kühn, Andre Gomes, Elvar Örn Jonsson, Domagoj Pavlovic, Erik Balenciaga, Kai Häfner, Ivan Martinovic, Dainis Kristopans.

Außen: David Mandic, Timo Kastening, Dimitri Ignatow.

Kreis: Rogerio Moraes, Arnar Freyr Arnarsson, Adrian Sipos.

Förderkader: Ben Beekmann, Florian Drosten, Tom Wolf, Manuel Hörr, Jan Waldgenbach, Julian Fuchs, Leon Stehl, Lasse Ohl, Carl Beck.