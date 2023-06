„Ich bin schon sehr stolz auf ihn“ - Sohn von Handball-Legende Alexander Petersson in Islands Fußball-Auswahl

Von: Björn Mahr

Teilen

Das war in einem Länderspiel von Islands U19: Lukas Petersson schlägt den Ball nach vorn. © IMAGO/PA IMAGES

Lukas Petersson, der Sohn von Handball-Legende Alexander Petersson, wurde erstmals für Islands Fußball-Nationalmannschaft nominiert.

Kassel/Reykjavik - In diesen Tagen bereitet sich die isländische Fußball-Nationalmannschaft auf die nächsten EM-Qualifikationsspiele in der Hauptstadt Reykjavik gegen die Slowakei und gegen Portugal vor. Mit dabei ist auch ein 19-Jähriger, dessen Vater Alexander vor einem Jahr beim Handball-Bundesligisten MT Melsungen seine lange Profi-Karriere beendete. Gemeint ist Torwart Lukas Petersson.

Ex-Handballprofi: Alexander Petersson. © andreas Fischer

Der ältere Sohn der Handball-Legende wurde vom neuen Nationalcoach, dem Norweger Age Hareide, erstmals zu einem Lehrgang der A-Nationalmannschaft eingeladen. Die bekanntesten Akteure im Team sind der Ex-Augsburger Alfred Finnbogason und Kapitän Aron Gunnarsson, früher lange Profi bei Cardiff City.

„Ich bin schon sehr stolz auf ihn“, sagt Alexander Petersson über seinen 1,95 m großen Sprössling. Lukas Petersson stand bislang bei den U19-Fußballern der TSG Hoffenheim zwischen den Pfosten. Für die nächste Saison hat er einen Vertrag bei der U23 der Sinsheimer bekommen, die zu den Gegnern des Regionalligisten KSV Hessen Kassel gehört. Seine Qualitäten als Schlussmann sind unbestritten.

Allerdings hütete Lukas Petersson nicht immer den Kasten. „Bis zu seinem 13. Lebensjahr war er noch Abwehrspieler“, betont Vater Alexander. Dann wechselte er ins Tor. Nun sorgt er als Keeper für Schlagzeilen. „Lukas soll ein bisschen Luft in der A-Nationalmannschaft schnuppern“, erklärt der Papa. Da es in der Auswahl noch weitere isländische Torhüter gibt, hat er noch erfahrenere Kollegen vor sich. Dass er also mit dem portugiesischen Superstar Cristiano Ronaldo am kommenden Montag zusammen auf dem Rasen stehen wird, ist nicht zu erwarten.

Der Höhepunkt des Hoffenheimer Talents steht in diesem Sommer noch bevor. Am 3. Juli beginnt in Malta die U19-Europameisterschaft - und da bekommt es das Nachwuchsteam der Isländer in der Gruppenphase mit Spanien, Norwegen und Griechenland zu tun. (Björn Mahr)