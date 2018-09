Handball-Bundesliga live: THW Kiel gegen MT Melsungen im Ticker

Kiel. Es ist angerichtet. Am 7. Spieltag kommt es in der Kieler Sparkassen-Arena zum Schlagerspiel THW Kiel gegen die MT Melsungen. Das Spiel gibt es ab bei uns im Live-Ticker.

THW Kiel - MT Melsungen -:- (-:-) / Anpfiff 19 Uhr

18.30 Uhr: Kiel mit zehn Tagen Pause - nicht nur für Sky-Experten Martin Schwalb ist es für den Titelfavoriten heute bereits ein entscheidendes Spiel angesichts der starken Liga-Starts von Magdeburg, Flensburg und den Rhein-Neckar Löwen.

18.10 Uhr: In Kassel wird das Topspiel des Spieltages live in der Sportsbar Joe's Garage übertragen. Wer weder Sky hat noch es in die Innenstadt schafft: Wir sind da für euch.

18 Uhr: Erste Infos aus Kiel: Bei der MT fehlt Timm Schneider wegen einer Verletzung am Handgelenk. Mehr Eindrücke von unserem Kollegen Björn Mahr.

Willkommen zum Live-Ticker der Handball-Bundesliga. Am Donnerstag, 27. September, ab 18.50 Uhr starten wir an dieser Stelle mit dem Topspiel der DKB-Handball-Bundesliga. Den Ticker betreut Jens Nähler.

Vor dem Spiel: Kiel muss auf Vujin verzichten

Handball-Rekordmeister THW Kiel muss in den kommenden Wochen auf seinen Rückraumspieler Marko Vujin verzichten.

THW Kiel - MT Melsungen - Infos zum Spiel

Drei Siege, zwei Niederlagen. Mit 6:4-Punkten stehen die Zebras derzeit an achter Stelle in der Bundesliga-Tabelle. Zuletzt siegten die Kieler gegen Bietigheim klar mit 34:20. Davor gab es gegen Magdeburg (30:35) und Flensburg (25:26) zwei Niederlagen in Folge. Die MT Melsungen hat die letzten drei Saisonspiele alle gewonnen. Zuletzt siegte das Team von Trainer Heiko Grimm 33:27 gegen Gummersbach. Mit vier Siegen und zwei Niederlagen (8:4-Punkte) belegen die Nordhessen aktuell den vierten Rang. Schiedsrichter: Lars Geipel und Marcus Helbig

Wer hat bei THW Kiel - MT Melsungen die Nase vorn?

Der Ex-Melsunger und frühere Kieler Daniel Kubes hat vor Anpfiff des Handball-Schlagers die beiden Klubs verglichen. Der 40-Jährige, mittlerweile tschechischer Nationaltrainer und Coach beim Zweitligisten Emsdetten, hat sich die einzelnen Mannschaftseile genauer angesehen.

THW Kiel gegen MT Melsungen - Ein Rückblick

Zuletzt lieferten sich der THW Kiel und die MT Melsungen packende Duelle in der DKB-Handball-Bundesliga. Das letzte Aufeinandertreffen fand am 1. März statt und endete mit 32:31 (20:16) für den THW. Der MT Melsungen gelang am 4. Spieltag der vergangenen Saison ein 29:25-Sieg in der heimischen Rothenbachhalle.

Handball-Bundesliga: Der Spieltag in der Übersicht

