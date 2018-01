Torwart Simic lehrt Kroaten das Fürchten

+ Nebojsa Simic

Kassel. Nebojsa Simic, montenegrinischer Torwart von der MT Melsungen, ist schon in EM-Form. Beim Test vor 11 000 Zuschauern in Split gegen Gastgeber Kroatien trug er maßgeblich dazu bei, dass das Team seines Heimatlandes an einer Überraschung schnuppern durfte. Unterm Strich stand für den deutschen Auftaktgegner (Samstag, 17.15 Uhr/ZDF) eine 22:25 (10:13)-Niederlage.