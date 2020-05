Trainer der Handball-Bundesligisten wollen in die Planungen einbezogen werden

Kommission gebildet

+ © Andreas Fischer MT-Coach: der Isländer Gudmundur Gudmundsson. © Andreas Fischer

Für die Handball-Manager in der Bundesliga sind Telefonkonferenzen in diesen Krisen-Zeiten das Normalste auf der Welt. Die Trainer der Klubs nutzten die digitalen Möglichkeiten bislang allenfalls mal, um sich mit ihren Spielern abzustimmen. Doch nun gab es eine Videokonferenz, an der sämtliche Coaches der Bundesliga teilnahmen. Dazu Fragen und Antworten.