MT Melsungen: Kai Häfner auf dem Sprung – zum Bruder nach Stuttgart?

Bei 31:30 gegen Gummersbach war der Ex-Kapitän noch dabei

+ © Imago/Pressefoto Baumann Das war Ende März in Stuttgart: die Brüder Max (links) und Kai Häfner. Die MT gewann dieses Duell 26:23, Kai Häfner warf drei, Max Häfner vier Tore. © Imago/Pressefoto Baumann

Auch den dritten Test hat Handball-Bundesligist MT Melsungen gewonnen. Beim 31:30 (17:14) gegen Großwallstadt stand einer im Fokus, der gar nicht traf: Kai Häfner wird die MT wohl verlassen.

Kassel – Die endgültige Nachricht kam auch am Mittwoch noch nicht. Doch mittlerweile gibt es kaum noch Zweifel daran, dass Nationalspieler Kai Häfner den Handball-Bundesligisten MT Melsungen bald verlassen und sich dem Ligakonkurrenten TBV Stuttgart anschließen wird.

Dort würde er nicht nur auf die ehemaligen MT-Akteure Silvio Heinevetter und Marino Maric treffen, sondern auch auf seinen sieben Jahre jüngeren Bruder Max. Ungeachtet dessen stand Häfner beim Test am Mittwochabend beim VfL Gummersbach noch im Kader der Melsunger Mannschaft.

Der Wechsel

Eigentlich, so hatte man es rund um die MT vernommen, wollte Kai Häfner nicht mehr weg. Der 34-Jährige wollte sich trotz der Konkurrenz im rechten Rückraum, die Dainis Kristopans und Ivan Martinovic heißt, durchbeißen, den Kampf annehmen. Oder vielleicht auch aus Trotz seinen Vertrag aussitzen, der bis 2024 gültig ist, aber wohl eine Option für 2025 enthält?

Denkbar war das bislang. Doch im kommenden Jahr steht eine Heim-EM an. Und spätestens die Nachricht, dass Häfner nach zwei Jahren die Kapitänsbinde an Timo Kastening abgeben muss, nicht mehr Teil des Mannschaftsrates sein wird, bewegte ihn wohl zum Umdenken. Plötzlich war Bewegung in der Personalie Häfner.

Ein Abgang noch in dieser Woche ist wahrscheinlich. Ziel, so verdichtet es sich, wird wohl Bundesligist TBV Stuttgart sein. Dort spielt auch sein Bruder Max (27). Dass beide noch mal zusammen auflaufen, war ein Wunsch von Kai Häfner. Zudem liegt Stuttgart nur rund 50 Kilometer von seinem Geburtsort Schwäbisch Gmünd entfernt.

Sollte Häfner sich verabschieden, dann stünde die MT in der kommenden Saison ohne die drei besten Torschützen der vorherigen da. Häfner hatte mit 118 Treffern die meisten erzielt, dahinter folgten Agustin Casado (111) und Andre Gomes (80).

Der Test

Es war das dritte Testspiel in der Vorbereitung, das erste gegen einen Ligakonkurrenten. Nach Siegen gegen die eigene Zweitvertretung (43:21) und Zweitligist Großwallstadt (35:29) gab es gestern auch gegen den VfL Gummersbach um den gebürtigen Melsunger Ole Pregler einen Erfolg. 31:30 (17:14) setzte sich die MT, bei der David Mandic und Domagoj Pavlovic angeschlagen fehlten, durch.

„Es war ein typisches Testspiel. Im Angriff hat sich die Mannschaft aber sehr spielfreudig gezeigt. Am Ende waren die Spieler dann müde, es wurde viel durchgewechselt“, sagte Robin Lipke von der MT. Und ja: Kai Häfner bekam Einsatzzeit, blieb aber ohne Treffer. (Maximilian Bülau Und Björn Friedrichs)