MT verliert gegen Hammarby

Melsunger starten mit Niederlage ins Turnier

+ Kritisierte die Abwehrleistung: Heiko Grimm. Foto: Archiv

Kassel. Handball-Bundesligist MT Melsungen wird seinen Vorjahressieg beim Salming-Cup im ostwestfälischen Verl nicht wiederholen. Zum Turnierauftakt gab es eine 33:38 (16:17)-Niederlage gegen den schwedischen Klub Hammarby IF. Damit trifft die MT am Samstag ab 15 Uhr in der Trostrunde auf den TuS N-Lübbecke – also den Klub, für den seit ein paar Tagen der Ex-Melsunger Dener Jaanimaa spielt. Die Veranstaltung geht bis zum Sonntag,