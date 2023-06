Vor Gastspiel der Handballer von Frisch Auf Göppingen in Kassel: Waren da, wo die MT Melsungen gern wäre

Von: Maximilian Bülau

Teilen

Jubel auf der Göppinger Bank: Gilberto Duarte Brito (links) und Kresimir Kozina von Frisch Auf Göppingen jubeln während des Spiels um Platz drei beim Final Four der European League in Flensburg am vergangenen Wochenende. © Sascha Klahn/dpa

Frisch Auf Göppingen, Dritter der European League, ist heute in der Kasseler Rothenbach-Halle Gegner des Handball-Bundesligisten MT Melsungen.

Kassel – Eigentlich herrscht bei den Handball-Bundesligisten MT Melsungen und Frisch Auf Göppingen derzeit ein ähnlicher Gemütszustand. Die Saison verlief enttäuschend. Während die Melsunger im Niemandsland auf Rang elf stehen, sind die Göppinger sogar noch drei Plätze weiter hinten zu finden, mussten zeitweise gar um den Klassenverbleib fürchten. Am Ende dieser Spielzeit wird wohl bei beiden Klubs stehen: Bitte schnell einen Strich drunter machen und ab in die Pause. Einen gewaltigen Unterschied gibt es aber dennoch.

Denn der heutige Gegner der MT (19.05 Uhr, Rothenbach-Halle) war in der vergangenen Saison das, was man wohl „Best of the Rest“ nennt – das beste Team hinter den Top-Mannschaften aus Magdeburg, Kiel, Berlin und Flensburg. Platz fünf bedeutete: Frisch Auf durfte in der European League ran – da, wo die MT gern gewesen wäre. Und nicht nur das: Das Team von Trainer Markus Baur, der Ende November des vergangenen Jahres von Hartmut Mayerhoffer übernommen hat, erreichte sogar das Final Four in Flensburg, das am vergangenen Wochenende ausgetragen wurde. Zwar verlor die Mannschaft aus Baden-Württemberg das Halbfinale gegen BM Granollers aus Spanien 29:31. Das Spiel um Platz drei gegen den französischen Vertreter Montpellier HB wurde aber 33:29 gewonnen. Von derlei internationalem Ablenkungsprogramm vom tristen, grauen Liga-Alltag werden die Melsunger auch in der kommenden Spielzeit nur träumen können – trotz eines Kaders, der durchaus darauf hoffen ließ, sich für den Europapokal zu qualifizieren.

Mit vier Siegen aus den letzten vier Spielen gegen Göppingen, in Wetzlar, gegen Hamm und in Hamburg wäre der Sprung auf Platz sechs und damit eine kleine Chance aufs internationale Geschäft zwar theoretisch noch möglich. Doch die Hoffnung auf eine solche Konstanz im Liga-Endspurt ist nach dem letzten Auftritt zuhause gegen die Rhein-Neckar Löwen zumindest optimistisch, wenn nicht sogar utopisch. Zumal die Konkurrenten allesamt noch einige Punkte liegenlassen müssten.

Vielmehr geht es für das Team von Trainer Roberto Garcia Parrondo im vorletzten Heimspiel der Saison darum, sich für den leblosen Auftritt gegen die Mannheimer vor einer Woche zu rehabilitieren. Einmal mehr wirkte es so, als fehle der nötige Biss nach einem Rückstand mit vier, fünf Toren. Zumal der Gegner an diesem Abend beileibe nicht seinen besten Handball spielte. Doch der Ausfall von Elvar Örn Jonsson zeigte sich an allen Ecken und Enden, war der Isländer zuletzt doch noch einer von denen, die die nötige Mentalität aufbrachten, um eine Partie zu gewinnen. Manchmal wirkt es fast so, als hätten einige Spieler nicht unbedingt den Wunsch, auch noch im Europapokal anzutreten.

Das ist freilich reine Spekulation. Doch heute gegen Göppingen, den Dritten der European League, muss deutlich mehr kommen, um die sechste Heimniederlage dieser Spielzeit zu verhindern. Besonderes Augenmerk sollten die Melsunger dabei auf Linksaußen Marcel Schiller legen, der mit 133 Treffern auf Rang zwölf der Torschützenliste steht. Der beste Melsunger Agustin Casado hat 99 Tore erzielt und wird heute wohl dreistellig – ebenso wie Kapitän Kai Häfner, der nur eins weniger geworfen hat. Auch Schiller ist aber wahrscheinlich da, wo der eine oder andere MT-Akteur in Sachen Treffern gern wäre. (Maximilian Bülau)