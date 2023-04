Axel Geerken und die MT Melsungen gehen getrennte Wege

Von: Björn Mahr

Axel Geerken © IMAGO/EIBNER

Handball-Bundesligist MT Melsungen und Vorstand Axel Geerken gehen im Sommer getrennte Wege.

Kassel - Als Axel Geerken seinen ersten offiziellen Arbeitstag bei der MT Melsungen hatte, stand der nordhessische Handball-Bundesligist auf dem neunten Rang. Das war am 1. September 2012. Am Tag, als der Klub den Abgang des langjährigen Geschäftsführers vermeldet, belegt das Team ebenfalls Platz neun. Nach mehr als zehn Jahren bei der MT scheidet Geerken nun zum 30. Juni aus – ein Jahr vor Ende seines Vertrages.

Wie der Verein gestern, einen Tag nach dem 31:18-Erfolg gegen den HC Erlangen (siehe Bericht auf der folgenden Seite) mitteilte, haben der Aufsichtsrat und Geerken einvernehmlich beschlossen, die Zusammenarbeit zu beenden. Das Gremium dankte dem 50-Jährigen für die geleistete Arbeit, Melsungens Bürgermeister und Aufsichtsratsmitglied Marcus Boucsein sagt aber auch: „Wir waren uns jedoch alle einig, jetzt einen deutlichen Schnitt zu machen und die Führungsgremien neu aufzustellen.“ Im März war bereits die Verantwortung für den sportlichen Bereich allein auf den seit dem vergangenen Sommer tätigen Sportdirektor Michael Allendorf übergegangen, damit Geerken in seinem Zuständigkeitsbereich beschnitten worden.



Die Aufsichtsratsvorsitzende Barbara Braun-Lüdicke spricht gegenüber dieser Zeitung von einem „mehrwöchigen Prozess“. „Eine Mehrheit hat so entschieden. Jetzt muss man sich damit arrangieren.“ Dass sie den Abgang Geerkens bedauert, daraus macht sie keinen Hehl: „Er hat die MT zu einem Profiklub gemacht.“ Allendorf ergänzt auf HNA-Nachfrage: „Die Entscheidung trifft mich auch hart. Wir haben viele Jahre zusammengearbeitet. Axel hat auch viel Gutes für den Verein geleistet.“



Nach Informationen dieser Zeitung sollen Allendorf und Jugendkoordinator Axel Renner dem zukünftigen, möglicherweise dreiköpfigen Vorstand angehören. Allendorf erklärt: „Ich konzentriere mich nur auf meine Sportdirektor-Tätigkeit. Alles Weitere muss der Aufsichtsrat entscheiden.“



Dazu wird noch ein kaufmännischer Direktor gesucht. Auch im Aufsichtsrat wird es Veränderungen geben. „Wir wollen uns verjüngen“, sagt Braun-Lüdicke auf HNA-Nachfrage. Sie habe weiterhin Spaß daran, die MT zu unterstützen.



Geerken selbst wird in der Pressemitteilung der MT zur Trennung so zitiert: „Zehn Jahre sind im Sport eine außergewöhnlich lange Zeit, und für die Zeit bin ich sehr dankbar. Ich habe hier in Nordhessen tolle Menschen kennengelernt. Trotzdem kommt irgendwann der Punkt, quasi als logischer Schritt, an dem der Platz frei gemacht werden muss für einen Neustart.“



Diesen Neustart, der – glaubt man den Kommentaren in den sozialen Medien – von vielen Fans herbeigesehnt wurde, wird nun kommen. Zeigen wird sich in den kommenden Wochen, wer dann die Verantwortung trägt. Und wer mit dem Druck umgehen muss. Denn klar ist: Die, die nun tätig werden, müssen zeigen, dass es auch anders geht. Damit die ohne Frage großen finanziellen Möglichkeiten sinnvoll eingesetzt werden. Damit eine gewisse Konstanz im Kader einkehrt. Damit nicht Jahr für Jahr sportliche Ziele verfehlt werden. Damit möglichst schnell etwas Ruhe einkehrt. Axel Geerken wird es von außen verfolgen. (Maximilian Bülau und Björn Mahr)