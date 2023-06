Wer folgt auf Geerken? MT Melsungen sucht noch nach Vorstand

Von: Maximilian Bülau

Macher der Vergangenheit: Zumindest Michael Allendorf (links) und Barbara Braun-Lüdicke (Mitte) könnten die MT Melsungen auch künftig prägen. Axel Geerken (rechts) wird den Klub dagegen verlassen. Die Suche nach einem Nachfolger läuft noch. © Andreas Fischer

Während die Handballer des Bundesligisten MT Melsungen noch Urlaub machen, arbeiten die Verantwortlichen des Klubs auch in der spielfreien Zeit.

Kassel – Sie arbeiten an Lösungen für die Zukunft. Denn zum 30. Juni wird Vorstand Axel Geerken den Verein offiziell verlassen. Die Hintergründe sind bekannt. Bekannt ist allerdings nicht, wer Geerken ersetzen soll. Die offene Stelle hindert aber nicht daran, ambitionierte Ziele zu formulieren.

Die Vorstandsfrage

In einer Pressemitteilung, die die MT herausgab, heißt es in der Betreffzeile: „MT formuliert ihre Ziele.“ Und weiter: Der Wechsel zu einem neuen Vorstand sei immer eine Zäsur. Aber auch eine Möglichkeit, sich neu auszurichten, vorhandene Ziele zu modifizieren oder zu unterstreichen. Der Abschied von Geerken läute eine neue Ära ein. Bis dahin führt Interimsvorstand Andreas Walde die Geschäfte des Klubs.

Grundsätzlich, so wird es in der Pressemitteilung geäußert, sollen die Entscheidungen künftig auf mehrere Schultern verteilt werden. Heißt konkret: auf vier Schultern, also zwei Personen. Zwei Schultern sollen sich um den Bereich Administration und Finanzen kümmern, zwei um das Sportliche. Geerkens direkter Nachfolger soll sich um Administration und Finanzen kümmern. Zu den Aufgaben zählen: Finanzmanagement, Controlling, Lizenzierung, Budgetierung, Sponsorensuche, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Personalmanagement sowie Risikobewertung. Aktuell laufe die Suche nach einer solchen Person. Auf der Hand liegt dabei: Jemanden zu finden, der Wissen um Zahlen und Handball verbindet, ist nicht besonders einfach.

Zudem werde auch die Suche nach einem Vorstand Sport vorangetrieben – intern wie extern. Auf Nachfrage dieser Zeitung heißt es dazu vonseiten des Klubs: Auch Michael Allendorf sei eine Variante, über die nachgedacht werde. Der aktuelle Sportdirektor wäre die interne Lösung, die sich um Kaderplanung, Scouting, Kommunikation im sportlichen Bereich, den Kontakt zu den Jugendmannschaften, die Betreuung der Netzwerke im sportlichen Bereich, der Partner und Sponsoren kümmert sowie verantwortlich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Sport ist.

Die Zielsetzung

Nach einem neuen Vorstand wird noch gesucht, die Zielsetzung für die Zukunft ist bei der MT dennoch ambitioniert. Auch das wird in der Pressemitteilung angesprochen. Es heißt da: „Im zurückliegenden Jahrzehnt hat sich die MT Melsungen in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt. Der Abstieg spielt schon lange keine Rolle mehr. Angesichts der individuellen Klasse innerhalb des Kaders ist den Verantwortlichen ein neunter Platz wie nach der abgelaufenen Spielzeit aber zu wenig.“

Auf lange Sicht wolle man sich in den Top 5 der Bundesliga etablieren, sagt Aufsichtsrat Alexander Schröder. Eine regelmäßige Teilnahme am internationalen Wettbewerb werde angestrebt – damit man attraktiv für namhafte Profis werde sowie für talentierte Nachwuchsspieler. Die Aufsichtsratsvorsitzende Barbara Braun-Lüdicke beruhigt jedenfalls: „Wir sind finanziell gut aufgestellt und können langfristig planen.“ Am besten plant dann bald der neue Vorstand. (Maximilian Bülau)