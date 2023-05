Wildwest, Morawski, Wildwest: Schnellcheck zur deutlichen Pleite der MT Melsungen in Flensburg

Von: Maximilian Bülau

Seine starke Leistung reichte nicht aus: Trotz eines guten Adam Morawski im Tor verlor die MT Melsungen deutlich bei der SG Flensburg-Handewitt. © Alibek Käsler

Pausen hatten der MT Melsungen mit Blick auf die Handball-Bundesliga zuletzt nicht gutgetan. Doch aus einer Pause kam das Team nach den Länderspielen zuletzt, als es am Donnerstagabend bei der SG Flensburg-Handewitt zu Gast war.

Legten die Melsunger eine Erfolgspause ein nach vier Spielen ohne Niederlage? Der Schnellcheck verrät es.

Zunächst einmal: Wie löste Trainer Roberto Garcia Parrondo das Linkshänder-Problem?

Dass Ivan Martinovic langfristig ausfällt, ist bekannt. Doch auch Kai Häfner verpasste ja die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft. Und der Kapitän der MT konnte auch in Flensburg nicht helfen. Hieß also: Der rechte Rückraum war verwaist mit Blick auf Linkshänder. Aushelfen musste Julius Kühn, das hatte er auch mit einem fitten Häfner zuletzt schon getan, weil Parrondo seine Defensivqualitäten schätzt. Bitter war aber auch: Agustin Casado musste kurzfristig mit einem Muskelfaserriss passen. Der Spanier war zuletzt richtig gut in Form. Gleich drei wichtige Rückraumstützen fehlten der MT so im Norden.

Was das auch zu sehen?

Leider ja. Der Angriff wirkte zu Beginn der Partie ungeordnet, teilweise wild. Bis zur siebten Minute hatte die MT schon sechs Fehlwürfe auf dem Spielbericht stehen. Nach einer Viertelstunde waren den Melsungern gerade einmal vier Treffer gelungen durch Elvar Örn Jonsson (2), Timo Kastening sowie Domagoj Pavlovic, der erstmals wieder richtig viel Spielzeit erhielt durch den Ausfall von Casado. Die Folge: Es stand 4:11 – der höchste Rückstand im ersten Durchgang.

Wurde es also bitter?

Tatsächlich nicht. Denn die MT hat ja noch Adam Morawski. Der Pole wurde immer besser. Bis zur Halbzeit stand er bereits bei zehn Paraden. Er sorgte so dafür, dass sich Parrondos Mannschaft Stück für Stück heranarbeitete. Ab der 23. Minute kassierten die Melsunger keinen Treffer mehr bis zur Pause. Nach einem zwischenzeitlichen Sieben-Tore-Rückstand stand es aus Sicht der Nordhessen nur noch 12:14.

War also etwas drin?

Es wäre sogar im ersten Durchgang schon mehr drin gewesen, aber Pavlovic, André Gomes und Rogerio Moraes scheiterten zusammen vier Mal an Pfosten oder Latte. Die zweite Halbzeit eröffnete zunächst Aaron Mensing mit dem 15:12 und beendete so eine Phase mit acht Minuten ohne Tor der Flensburger. Doch die MT hielt mit – auch dank eines weiter überragenden Morawski im Kasten. Es gab sogar die Chance aufs 15:16 (33.) aus MT-Sicht. Doch stattdessen schlichen sich wieder die Fehler des ersten Durchgangs ein. So viele Würfe konnte Morawski gar nicht halten, wie vorn die Bälle verloren wurden. Die Flensburger zogen innerhalb von sieben Minuten auf 20:15 weg (40.).

Gelang eine zweite Aufholjagd?

Nein, in der 49. Minute lag Melsungen wieder mit sieben Toren zurück (20:27). Und es wurde noch bitterer. Weil Benjamin Buric im Flensburger Tor ebenfalls einen richtig guten Tag erwischt hatte. Aber auch, weil im Angriff kaum noch was lief. Es wurde dann doch bitter – beim 25:37. Die Pause hat also wieder nicht gutgetan. Für Flensburgs neuen Coach Mark Bult war es im ersten Spiel dagegen ein perfekter Einstand.

Wie war die Übertragung im Fernsehen?

Schaut man Sky, hat man zeitweise das Gefühl: Mit der MT wird besonders kritisch umgegangen. Was vielleicht mit der wirtschaftlichen Kraft des Klubs und dem mäßigen Erfolg zu tun hat. Die Anfangsphase wurde mit „Wildwest an der dänischen Grenze“, beschrieben. Passenderweise von Kommentator Jens Westen. Das war nicht überkritisch, sondern einfach wahr. Dann kam Morawski, dann aber wieder Wildwest. Bis zum Schluss. (Maximilian Bülau)