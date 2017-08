MT wird Favoritenrolle gerecht

DHB-Pokal-Auftaktturnier: Klarer Sieg über Drittligist Neuhausen/Erms

+ Wichtige MT-Stütze: Johannes Golla. Archivfoto: Kasiewicz

Kassel/Schwetzingen. Sieg im ersten Pflichtspiel: Beim Mini-Turnier zum Auftakt des DHB-Pokals in Schwetzingen setzte sich der favorisierte Handball-Bundesligist MT Melsungen gegen den Drittliga-Vertreter TV Neuhausen/Erms mit 40:22 (20:12) durch. Am Sonntag geht es ab 15 Uhr an gleicher Stätte um den Einzug in die zweite Pokalrunde. Der Gegner wird am Abend im Duell zwischen Gastgeber Oftersheim/Schwetzingen und Erstliga-Aufsteiger Ludwigshafen ermittelt.