WM-Test weckt bei Handball-Nationalspieler Erinnerungen

Polen-Freund, Polen-Schreck

+ © Foto: Roberto Schmidt/afp Ein Olympia-Held von Rio: Der überragende Rechtsaußen Tobias Reichmann jubelt nach dem Sieg der deutschen Mannschaft im Spiel um Platz drei gegen Polen. © Foto: Roberto Schmidt/afp

In erster Linie ist es ein Test. Genauer gesagt: Es ist das drittletzte Vorbereitungsspiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft für die am 10. Januar in Berlin beginnende Weltmeisterschaft. Doch die Partie am Mittwoch ab 19 Uhr (Livestream bei zdfsport.de) in Rostock gegen Polen weckt vor allem bei einem DHB-Akteur ganz besondere Erinnerungen.