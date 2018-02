5:0 – Müller als Wegbereiter

Kassel. Großartiger Auftritt im Achtelfinal-Hinspiel: Die Fußballer des FC Bayern feierten in der Champions League in Überzahl einen klaren 5:0 (1:0)-Sieg über Besiktas Istanbul. Dabei spielten ein gewisser Thomas Müller sowie ein gewisser Kingsley Coman keine unwichtigen Rollen. Unser Schnellcheck:

Wie ist der Erfolg der Bayern einzuordnen?

Mit mehr als einem Bein stehen die Münchner nach dem klaren Sieg schon im Viertelfinale. Ganz nebenbei stellte Trainer Jupp Heynckes an diesem Abend einen Uralt-Rekord ein. Mit dem 14. Pflichtspielsieg in Serie zog er mit dem früheren Bayern-Coach Pal Csernai gleich, der zwischen August und Oktober 1980 14 Mal in Folge gewonnen hatte.

Gab es personelle Überraschungen bei den Münchnern?

Durchaus, denn Heynckes verzichtete zunächst auf die Routiniers Franck Ribéry und Arjen Robben und schickte stattdessen Kingsley Coman und Thomas Müller auf die Außenpositionen - und das sollte sich bezahlt machen.

Wie war denn das Achtelfinal-Hinspiel?

Die Bayern übten von Beginn an Druck aus. Klar, sie brauchten eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 14. März am Bosporus. An den meisten gefährlichen Aktionen beteiligt? Müller und Coman. Der Franzose zwang in der neunten Minute Besiktas-Keeper Fabricio zu einer Glanztat. Und der Schlussmann parierte auch fantastisch gegen Mats Hummels (30.). Es schien nur eine Frage der Zeit, bis die Gastgeber in Führung gehen. Umso mehr, als die Türken ab der 16. Minute dezimiert waren. Domagoj Vida sah nach einer Notbremse gegen Robert Lewandowski die Rote Karte.

Trotz Unterzahl trauten sich die Gäste immer mal wieder nach vorn. Fast hätte es geklingelt, als Ricardo Quaresma den Bayern-Torsteher Sven Ulreich prüfte (39.). Kurz vor der Pause fiel auf der Gegenseite das erlösende 1:0. Passend zu diesem Abend: Coman bereitet vor, Müller schließt nach Ablage von Corentin Tolisso ab (43.).

Das 2:0 legten die Bayern direkt nach Wiederbeginn nach (53.). Durch wen? Kleiner Tipp: Er rückte für Ribéry in die Anfangself - und es ist nicht Müller. Ja, Coman verwertete die Hereingabe von Lewandowski. Sie fragen sich vielleicht: War es das jetzt mit Coman und Müller? Vergessen Sie es. Da kommt noch mehr. 66. Minute: Flanke Joshua Kimmich, langes Bein Müller - 3:0. Am 4:0 (79.) waren die Außenspieler nicht beteiligt. Dafür sorgte Torjäger Lewandowski in Abstauber-Manier. Allerdings traf der Pole auch noch mal in der 88. Minute - und da spielte Müller den entscheidenden Pass.

Wer war der Mann des Abends?

Es kann nur einen geben: Jupp Heynckes. 14. Pflichtspielsieg in Folge - und dann noch ein glückliches Händchen bewiesen, als er sich für Müller und Coman entschieden hatte.

Gab es denn etwas zum Zungeschnalzen?

Absolut. Zwei herrliche Freistöße der Bayern: Erst schlenzte James Rodriguez das Leder nur knapp am Tordreieck vorbei (18.), dann jagte Lewandowski das Spielgerät aus ähnlicher Position an den Außenpfosten (50.). Einen tollen Distanzschuss von Coman erspare ich Ihnen an dieser Stelle (71.).

Wie war die Übertragung im ZDF?

Auch Kommentator Oliver Schmidt hatte an Coman und Müller so seine Freude. Über Doppel-Torschütze Müller sagte der Reporter: „Er war einer der Besten an diesem Abend.“ Dem ist nichts hinzuzufügen.

Von Björn Mahr