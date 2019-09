Mündener Volleyballerinnen siegen zum Saisonstart

Wolfsburg/Münden – Mit einem knappen 3:2 (20:25, 25:21, 18:25, 25:16, 25:12)-Erfolg kehrten die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Münden von ihrem Saisonauftakt beim VfL Wolfsburg zurück.

Neues System, neues Angriffstempo, neuer Trainer und die Ausfälle von Steffi Stracke und Nicole Menkhaus – diese Herausforderungen kamen auf die TG-Mädels am ersten Spieltag beim starken Aufsteiger zu. Und im ersten Satz merkte man schnell, dass sie dadurch verunsichert waren. Schnell zog der Gegner mit 10:4 davon und gewann. Das Mündener Spiel hat sich aber stabilisiert und so gelang umgehend der Ausgleich. Nach dem 19:19 konterte das TG-Team vorentscheidend mit drei Punkten in Folge und holte sich kurz danach den zweiten Satz.

Doch im dritten Satz verlor die TG erneut ihre Linie: Nach dem 14:14 unterlag man deutlich 18:25. Gut, dass die Gäste noch die Kurve bekamen: Nach einer Auszeit im vierten Satz und deutlicher Traineransprache schalteten die Mündenerinnen zwei Gänge hoch und gewannen klar mit 25:16. Dieser Schwung wurde auch in den 5. Satz mitgenommen, in dem die Entscheidung fiel.

„Ab dem 0:4 im 4. Satz haben wir so gespielt, wie ich mir das vorstelle. Insgesamt sind die zwei Punkte o.k., aber im Angriff und im Bereich Block/Abwehr müssen wir uns noch steigern“, meinte Trainer Oliver Bernzen.

TG Münden: Schminke, Gronemann, Rippien, Mallien, Wartenberg, Wetzorke, Mörk, A. Franke, Bolse; P. Franke.