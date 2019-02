Mündener Volleyballerinnen  ziehen mit Topteams gleich

Hann. Münden – Die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Münden bleiben zu Hause eine echte Macht. Vor guter Kulisse gewann der Aufsteiger gegen Bremen 1860 und GfL Hannover jeweils 3:1 und rückte auf Platz drei vor.

TG Münden – Bremen 1860 3:1 (25:21/22:25/25:11/25:20).Nachdem sich beide Teams zunächst bis zum Zwischenstand von 16:16 abgetastet hatten, konnte sich das Team von Trainer Thomas Dziubale mit vier Punkten absetzen und diesen Vorsprung zum ersten Satzgewinn ins Ziel retten. Im zweiten Durchgang erwischten die Mündenerinnen einen glänzenden Start und führten schnell mit 6:2 und wenig später sogar mit 15:6. Dann jedoch ließ die Konzentration plötzlich nach, Bremen arbeitete sich Punkt um Punkt heran und spielte sich in einen wahren Rausch. Auch zwei von Dziubale genommene Auszeiten konnten sein Team in dieser Phase nicht in die Spur zurückbringen, sodass der Satz am Ende mit 22:25 an die Gäste ging. Eine glänzende Aufschlagserie von Jasmin Schminke, die ihrem Team zu Beginn des dritten Durchgangs einen 9:0-Vorsprung verschaffte, sorgte dann wieder für die nötige Ruhe bei den Mündenerinnen. Gute Blockarbeit und konzentrierte Aktionen im Angriff sorgten für den sicheren Satzgewinn. Im vierten Durchgang wollten es die Bremerinnen noch einmal wissen und führten zwischenzeitlich auch mit 11:7, doch fünf perfekte Aufschläge durch die erfahrene Louisa Rippien brachten die Gastgeberinnen wieder auf die Siegerstraße zurück, die sie dann auch nicht mehr verließen.

TG Münden – GFL Hannover 3:1 (19:25/25:23/25:16/26:24). Aus der 2:3-Hinspielniederlage hatte Trainer Thomas Dziubale seine Schlüsse gezogen und vor allem bei der Blockarbeit das System umgestellt. Weil seine Spielerinnen mit dieser Umstellung zunächst nicht hundertprozentig klar kamen und weil die Gäste aus Hannover das konsequent auszunutzen wussten, ging der erste Satz klar an die GFL. Mit zunehmender Spieldauer jedoch fanden die Mündenerinnen (allen voran die nun über sich hinaus wachsende Friederike Mörk) immer besser in die Partie. Nachdem sie nach ausgeglichenem zweiten Durchgang diesen in der Schlussphase für sich entschieden hatten, transportierten sie im dritten Satz nach erfolgreicher Aufschlagserie von Jasmin Schminke eine 6:0-Anfangsführung sicher ins Ziel. An Spannung kaum zu überbieten war dann der vierte Durchgang. Die Gäste warfen noch einmal alles in die Waagschale und beim Stand von 20:24 aus Sicht der TG sah alles nach einem Tiebreak aus. Dann aber durchbrachen sie den Aufschlag der GfL und Dziubale wechselte Jasmin Schminke als Aufschlägerin sowie Elena Kah zur Verstärkung des Blocks ein. Beides zeigte Wirkung und unter dem frenetischen Applaus ihrer lautstark mitgehenden Fans drehte die TG den Satz und sicherte sich den insgesamt verdienten Sieg.

TG Münden: Stracke, Gronemann, Rippien, Kah, Mallien, Wetzorke, Mörk, Schminke, P. Franke, A.-S. Franke.

