Murray letzter Halbfinalist bei den French Open

Der Weltranglisten-Erste Andy Murray hat bei den French Open als letzter Tennisspieler das Halbfinale erreicht. Nun geht es gegen Stan Wawrinka.

Paris - Andy Murray setzte sich am Mittwochabend in Paris gegen den Japaner Kei Nishikori mit 2:6, 6:1, 7:6 (7:0), 6:1 durch. Im Kampf um den Finaleinzug bekommt es Murray am Freitag mit Stan Wawrinka zu tun. Der Schweizer hatte zuvor gegen Marin Cilic aus Kroatien mit 6:3, 6:3, 6:1 gewonnen. Das zweite Halbfinale bestreiten Topfavorit Rafael Nadal aus Spanien und der Österreicher Dominic Thiem, der Novak Djokovic ausschaltete.

dpa