Das muss man wissen zum Großen Preis von Spanien

Formel 1

+ © Sergei Grits Sebastian Vettel fährt auch in Barcelona voll auf Sieg. Foto: Sergei Grits © Sergei Grits

Barcelona (dpa) - Die Formel 1 kommt auf ihrer diesjährigen Welttournee in Europa an. Auch in diesem Jahr werden die Teams am Sonntag (14.00 Uhr) beim Großen Preis von Spanien in Barcelona viel Neues an ihren Autos haben.