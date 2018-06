Nach Halbfinal-Einzug in Stuttgart - Federer steht kurz vor der Rückeroberung der Nummer 1

Der Rekord-Grand-Slam-Sieger Roger Federer ist beim ATP-Turnier in Stuttgart ins Halbfinale eingezogen und der Rückkehr an die Spitze der Weltrangliste einen Schritt näher gekommen.

Stuttgart - Der an Nummer eins gesetzte Schweizer dominierte den Argentinier Guido Pella mit 6:4, 6:4 und trifft in der Runde der letzten Vier auf Nick Kyrgios (Australien/Nr. 4) oder den Vorjahresfinalisten Feliciano Lopez (Spanien/Nr. 8).

Federer peilt bei seinem dritten Start in der baden-württembergischen Landeshauptstadt den ersten Turniersieg an. Bereits mit der Finalteilnahme beim mit rund 730.000 Euro dotierten MercedesCup würde er French-Open-Sieger Rafael Nadal (Spanien) als Nummer eins der Welt ablösen. Im vergangenen Jahr war der Australian-Open-Champion im Achtelfinale noch an seinem Freund Tommy Haas gescheitert. In Stuttgart feierte der 36 Jahre alte Federer mit dem Sieg gegen Mischa Zverev (Hamburg) im Auftaktmatch nach einer freiwilligen Pause von zweieinhalb Monaten nun seine erfolgreiche Rückkehr auf die Tour.

Im Finale könnte Federer auf den deutschen Ex-Profi Haas treffen, der dem Titelverteidiger Lucas Pouille beratend zur Seite steht. Der an Nummer zwei gelistete Franzose hatte sich trotz schwankender Leistung gegen den Weltranglisten-100. Denis Istomin (Usbekistan) 6:4, 6:7 (5:7), 6:3 durchgesetzt und trifft im Match um den Finaleinzug auf den Kanadier Milos Raonic.

Der an Nummer sieben gesetzte Raonic, der erstmals in Stuttgart startet, gewann gegen Tomas Berdych aus Tschechien 7:6 (7:2), 7:6 (7:1). Damit erreichte der 27-Jährige in diesem Jahr sein zweites Halbfinale auf der Tour. Die sieben deutschen Teilnehmer sind bei dem Turnier zum Auftakt der Rasensaison bereits ausgeschieden.

