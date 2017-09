"Nach Hause bringen": Davis-Cup-Team fehlt noch ein Punkt

Relegation

+ © Armando Franca 2:1 führt die Davis-Cup-Auswahl von Chefberater Boris Becker. Foto: Armando Franca © Armando Franca

Nach dem Sieg im Doppel steht die deutsche Davis-Cup-Auswahl kurz vor dem Verbleib in der Weltgruppe. Aus den zwei Abschlusseinzeln im Abstiegs-Playoff in Portugal muss noch ein Punkt her.