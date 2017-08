Nach Kerber-Aus: Auch Petkovic scheitert bei US Open

Dreisatz-Pleite

Muss die US Open 2017 bereits nach der ersten Runde verlassen: Tennispielerin Andrea Petkovic.

Andrea Petkovic wollte einen Tag nach dem andauernden Regen in New York in ihrer Erstrundenpartie bei den US Open die Wende schaffen. Doch nur kurz weckte die 29 Jahre alte Tennisspielerin Hoffnung. Am Ende verlor sie ihre Coolness.