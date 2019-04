Nach Nowitzki sind deutsche Weltstars rar gesät

Dirk Nowitzki hinterlässt eine große Lücke. Viele Aushängeschilder aus Deutschland gibt es jetzt nicht mehr. Dafür aber haben wir viele Helden aus der Vergangenheit.

Bis Mittwoch war die Antwort kein Problem. Auf die Frage, welcher deutsche Sportler aktuell zu den absoluten Weltstars gehört, kam einem sofort Dirk Nowitzki in den Sinn. Und nun? Nach dem Karriere-Ende des Vorzeige-Basketballers dauert es schon etwas länger, bis einem ein Aushängeschild einfällt. Ausnahmesportler aus Deutschland sind rar gesät.

Gemeint sind Athleten, die in ihrer Disziplin außerordentliche Erfolge feiern. Logisch. Die für den Nachwuchs als Idol dienen und die weit über ihre Sportart hinaus Strahlkraft besitzen. Beim genaueren Überlegen taucht dann aber doch der eine oder andere Name auf. Wobei derzeit niemand an das Format eines Nowitzki heranreicht. Top-Athleten hat Deutschland aber freilich zu bieten. Und ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass manche Helden unvergessen bleiben.

Ein Überblick, ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Ewige Helden

Nowitzkis Vorgänger. Wo sollen wir anfangen? Nehmen wir zuerst Franz Beckenbauer (73). Kaiser. Lichtgestalt des deutschen Fußballs. Außerdem denken wir an Steffi Graf (49) und Boris Becker (51) und erinnern uns an Zeiten, in denen wir gebannt vor dem Fernseher verharrten, um Tennis zu gucken. Gleiches gilt für Michael Schumacher (50), nur dass es sich bei dem Kerpener nicht um Tennis, sondern um die Formel 1 handelte. Er ist der erfolgreichste Pilot der Geschichte.

Unvergessen bleibt zudem Fabian Hambüchen (31), der sich in die Herzen der Fans turnte und seine tolle Karriere mit Gold bei den Sommerspielen 2016 krönte. Und wer noch? Eiskunstläuferin Katarina Witt (53), Kanutin Birgit Fischer (57) und, ja, Bastian Schweinsteiger (34). Die blutige Wunde im WM-Finale von Rio, sein Auftreten, die Ehe mit Ana Ivanovic – Schweinsteiger strahlt was aus.

Heutige Top-Stars

Die Nowitzki-Kategorie. In die gehört Timo Boll (38). Deutschlands erfolgreichster Tischtennisspieler führte dreimal die Weltrangliste an und lehrt sogar den ostasiatischen Assen das Fürchten. Es sagt einiges über den sympathischen Athleten aus, dass er im Tischtennis-Mutterland China ein Star ist. Boll hat seine Sportart hierzulande populär gemacht. Nicht umsonst trug er bei den Spielen 2016 die deutsche Fahne.

Ein weiterer Name in dieser Kategorie lautet Sebastian Vettel (31). Okay, zuletzt lief es für den Formel-1-Piloten nicht so rund. Trotzdem: Viermaliger Weltmeister, erfrischendes Auftreten, Vettel belebt den Motorsport – am Schumi-Thron rüttelt er aber nur ein bisschen.

Zu nennen wäre außerdem Bernhard Langer (61). Was Becker für das Tennis, war Langer für den Golfsport. Der Mann aus Anhausen ist der erste deutsche Golfer, der international Beachtung erlangte – und noch heute bekommt. Zudem wäre da noch Toni Kroos (29). Weltmeister, viermaliger Champions-League-Sieger, beim Weltklub Real Madrid aktiv – unter allen deutschen Fußballern ist Kroos aktuell der Top-Star.

Aktuelle Weltspitze

Deutsche Dominatoren gibt es reichlich. Ein Blick auf die Nordischen Kombinierer um Eric Frenzel (30) genügt. Nicht zu vergessen Claudia Pechstein (47), die beim Eisschnelllauf immer noch kräftig mitmischt. Pilot Francesco Friedrich (28) beherrscht die Bob-Szene, Ironman Patrick Lange (32) die Triathlon-Szene, Dressurreiterin Isabell Werth (49) ist weiterhin eine Klasse für sich – wie gesagt: Deutschland ist in der Weltspitze vertreten. Typen wie Nowitzki gibt es aber kaum.