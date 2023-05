Red Bulls Siegessträhne hält in Baku an – Enttäuschendes Formel-1-Rennen für Hülkenberg

Von: Lena Hempler

Teilen

Die Formel 1 startete am Sonntag (30. April) in Baku. Red Bull konnte einen Doppelsieg einfahren, Leclerc wurde dritter - Hülkenberg hatte eher weniger Glück und landete auf P17. Das Rennen hier zum Nachlesen.

Update vom 30. April 2023, 15:55 Uhr: Das Rennen ist vorbei - Sergio Perez hat sich als Sieger des Rennens ordentlich feiern lassen, im Interview erzählt er aber auch von den Schwierigkeiten während des Rennens: „Es war wirklich sehr eng und wir beide [Max und er] haben bis zum Maximum gepusht... wir haben beide auch mal die Wand geküsst, aber ich hatte einfach Glück mit dem Reifen vorne rechts, dass der nichts abbekommen hat.“

Formel 1: Endstand beim GP von Aserbaidschan

1. Perez 2. Verstappen 3. Leclerc 4. Alonso 5. Sainz 6. Hamilton 7. Stroll 8. Russell 9. Norris 10. Tsunoda 11. Piastri 12. Albon 13. Magnussen 14. Gasly 15. Ocon 16. Sargeant 17. Hülkenberg 18. Bottas DNF Zhou DNF de Vries

Auch Max Verstappen gibt sich mit dem zweiten Platz diesmal zufrieden - immerhin konnte Red Bull hier erneut einen Doppelsieg feiern, aber Perez ist ihm jetzt in der Weltmeisterschaft auf den Fersen! Ob sich Verstappen davon stressen lässt? „Nein, es ist eine lange Saison! Wir haben viel dazu gelernt, aber es wird in Miami wieder ganz anders sein“, noch sieht der Niederländer den Kampf eher entspannt, das kann sich aber ganz leicht ändern.

Party bei der Siegerehrung von Perez, Verstappen und Leclerc. © IMAGO/Mark Sutton

Großer Preis von Aserbaidschan: Hülkenberg zeigt sich positiv für das nächste Rennen

Und Nico Hülkenberg? Der hat für dieses eher holprige Rennwochenende trotzdem ein paar nette Worte übrig: „Wir haben heute quasi bei null angefangen - beim Simulator hat‘s gut funktioniert, aber sonst leider nicht... Das Auto hat sich nicht so verhalten wie erhofft und erwartet. Für mich war aus auch schwierig einen Rhythmus zu finden - hätte zwar nicht gedacht, dass das wirklich ein Problem wird, aber mit der wenigen Testzeit scheinbar schon!“

Auch der Deutsche findet also, dass durch das neue Sprint-Format die Testzeiten zu kurz gekommen sind. Er weiß aber auch, dass Baku für den Haas sowieso nicht unbedingt die Paradestrecke ist. Positiv geht er dagegen in die neue Woche, denn als Nächstes steht das Rennen in Miami an und die Strecke sollte dem Haas seiner Meinung nach deutlich besser liegen!

Nico Hülkenberg nach dem Sprint in Baku. © IMAGO/Andy Hone

Update vom 30. April, 15:13 Uhr: Was war eigentlich in der Boxengasse während der letzten Runde los? Esteban Ocon ist nämlich in der 51. Runde nochmal zum Boxenstopp gefahren, allerdings tummelten sich da schon die Fotografen am Boxeneingang! Richtig gefährlich, immerhin hatte der Franzose noch eine Geschwindigkeit von 80 km/h drauf. Nach dem Rennen erzählte Ocon, dass er absolut keine Ahnung hatte, dass sich in dem Moment dort schon Leute aufhielten.

Formel 1 in Baku: Doppelsieg für Red Bull - enttäuschender 17. Platz für Hülkenberg

Runde 51/51: Jetzt beginnt das Battle um die schnellste Rennrunde! Russell war nochmal in der Box und ist mit frischen weichen Reifen wieder herausgefahren. Momentan hat Alonso die schnellste Rennrunde, aber wie lange noch? Es ist die letzte Runde hier in Aserbaidschan und es ist beinah erstaunlich wie wenig Tumult es diesmal gab! PEREZ GEWINNT DEN GROßEN PREIS VON ASERBAIDSCHAN! ERST DER SPRINT AM SAMSTAG, DANN DAS RENNEN AM SONNTAG - WAS EIN WOCHENENDE FÜR DEN MEXIKANER! VERSTAPPEN KOMMT ALS ZWEITER UND LECLERC ALS DRITTER DURCHS ZIEL. Und die schnellste Rennrunde? Die schnappt sich Russell mit den weichen Reifen!

Runde 48/51: Hülkenberg scheint einige Probleme zu haben! Der Deutsche ist mittlerweile nur noch 12. und auch Piastri ist im McLaren sehr nah dran. Wenn Hülkenberg ganz viel Pech hat, wird er in den letzten Runden nochmal richtig nach hinten durchgereicht!

Runde 44/51: Leclerc fährt gerade die schnellste Rennrunde! Damit hätte vermutlich keiner mehr gerechnet, dass der Ferrari mit so alten Reifen nochmal so aufdrehen kann. Hamilton hat den Kampf um P5 gegen Sainz auch noch nicht aufgegeben. Der Brite befindet sich weiterhin im DRS-Fenster und auch Norris möchte unbedingt den einen Punkt für P10! Er hat die Jagd auf Hülkenberg begonnen und ist ziemlich nah dran!

Lando Norris macht Jagd auf Nico Hülkenberg. © IMAGO/Andy Hone

Großer Preis von Aserbaidschan: Gibt Verstappen sich mit dem zweiten Platz zufrieden?

Runde 41/51: Nur noch zehn Runden sind zu fahren! Bisher ist der Große Preis von Aserbaidschan erstaunlich ruhig abgelaufen: große Unfälle gab es keine und das Safety-Car musste nur einmal kurz raus. Ob das so bleibt? Auch fraglich, ob Verstappen sich mit dem zweiten Platz hinter seinem Teamkollegen Perez zufriedengeben wird - bisher ist der Mexikaner jedoch deutlich schneller auf P1!

Runde 37/51: Hamilton kommt mittlerweile Sainz im Ferrari immer näher, die beiden trennt keine Sekunde mehr und Sainz ist auch schon ziemlich am Rutschen mit seinen Reifen! Schade für Alfa Romeo: Zhou muss das Rennen beenden, mit seinem Auto scheint es ein Problem zu geben und der Chinese fährt in die Box.

Runde 33/51: Die Reifen von Verstappen scheinen ziemlich am Limit zu sein! Der Niederländer rutscht auf der Strecke in den Kurven ziemlich herum und muss wirklich aufpassen, nicht einzuschlagen! Nach 34 Runden werden die Rundenzeiten von Ocon und Hülkenberg schlechter - das sind natürlich wichtige Informationen für die anderen Teams!

Runde 29/51: Mittlerweile sind viele Fahrer schon wieder sehr am Kämpfen mit ihren Reifen! Dabei ist Hülkenberg mit seinen harten Reifen schon 29 Runden unterwegs und scheint sich bisher noch nicht zu beschweren - Sainz allerdings schon! Perez zieht Verstappen ordentlich davon, aber beide Fahrer müssen vermutlich nochmal einen Boxenstopp machen!

Nico Hülkenberg und Esteban Ocon in Aserbaidschan. © IMAGO/Mark Sutton

Formel 1 in Baku: Spannender Zweikampf zwischen Ocon und Hülkenberg

Runde 24/51: Hülkenberg macht in seinem Haas Jagd auf Ocon und befindet sich im DRS-Fenster. Auch Russell kämpft um den siebten Platz gegen Stroll, schafft es aber noch nicht am Kanadier vorbei. Verstappen ist mittlerweile unfassbare elf Sekunden vor Leclerc - die Red Bulls sind einfach in einer komplett eigenen Liga, da kommt keiner dran!

Runde 20/51: Verstappen fährt eine schnellste Rennrunde nach der anderen, während Stroll in der Kurve kurz sein Heck verliert und etwas rutscht - gut für Hamilton! Der Brite kommt dem Kanadier nicht nur gefährlich nah, sondern fährt auch auf der Geraden an ihm vorbei. Auch Teamkollege George Russell kommt Stroll im Aston Martin immer näher und möchte unbedingt auf P7.

Runde 17/51: Die Red Bulls fahren vorne den anderen Autos davon, mittlerweile fehlen Leclerc auf Verstappen schon vier Sekunden. Aber ob sich Verstappen mit dem zweiten Platz zufriedengeben wird? Hülkenberg hat beim Restart eine Position verloren und fährt jetzt auf P10, das wäre immerhin ein Punkt - aber der Deutsche muss auch noch zum Boxenstopp!

Runde 13/51: Das lief super für Leclerc! Der Monegasse konnte durch das Safety-Car zur Box und ist vor Max Verstappen aus der Box gekommen! Für Hülkenberg, der mit harten Reifen aus der Box am Start kam, lief die Situation auch super - er fährt jetzt schon auf P9! DAS SAFETY-CAR KOMMT REIN UND VERSTAPPEN IST SUPER NAH AN LECLERC DRAN UND AUCH ALONSO HAT SICH IM CHAOS NACH VORNE GESCHOBEN AUF P4 VORBEI AN SAINZ!

Nyck de Vries konnte den GP von Aserbaidschan nicht beenden. © IMAGO/Simon Galloway

Großer Preis von Aserbaidschan: Gelbe Flagge und Safety-Car nach Unfall von Nyck de Vries

Runde 10/51: Kommt es etwa zu einem internen Duell bei Red Bull? Perez ist super dicht an Verstappen dran und macht ihm ordentlich Druck von hinten - aber da kommt der Niederländer auch schon in die Box für neue Reifen: Eben hat er durchgegeben, dass er sehr um rutschen sei. UND DANN DAS NOCH: Nyck de Vries ist raus aus dem Rennen! Aber sein Auto bekommt er nicht weg: Das Safety-Car muss raus und das ist bitter für Max Verstappen, der gerade erst zum Boxenstopp gekommen ist!

Runde 9/51: Die ersten Fahrer sind jetzt schon beim Boxenstopp und wechseln auf die harten Reifen. Ob bei 51 Runden dann nur mit einem Stopp gerechnet wird, ist fraglich. Verstappen und Perez setzen sich in ihren Red Bulls immer weiter vom Rest des Feldes ab - auch die schnellste Rennrunde geht wieder an den Niederländer:

Runde 4/51: Verstappen ist Leclerc super dicht auf den Fersen! Der Niederländer ist seit einigen Runden im DRS-Fenster und auf Start und Ziel fährt Verstappen ganz entspannt an ihm vorbei. Gegen den Red Bull hat Leclerc aber auch einfach keine Chance und das sieht er auch im Rückspiegel direkt wieder, denn da kommt Perez immer näher! Hülkenberg ist nach seinem Start aus der Box auf P20 unterwegs.

Runde 1/51: ES GEHT LOS IN ASERBAIDSCHAN! GUTER START VON LECLERC, SEINE POSITION KANN ER HALTEN - VERSTAPPEN ABER GANZ NAH HINTEN DRAN. BEI OSCAR PIASTRI UND VALTTERI BOTTAS GAB ES EINE LEICHTE BERÜHRUNG, ABER NOCH SIND ALLE FAHRER UNTERWEGS. ALLES IN ALLEM EIN SAUBERER START OHNE GROßE ZWISCHENFÄLLE!

Der Start beim Großen Preis von Aserbaidschan. © IMAGO/Andrew Ferraro

Formel 1 in Baku: Ocon und Hülkenberg starten aus der Boxengasse

Update vom 30. April 2023, 12:58 Uhr: So, die letzten Minuten sind angebrochen! Die Fahrer sind schon im Auto und warten auf die Formationsrunde. Die Reifenwahl? Vermutlich medium und hart - aber wir werden sehen.

Update vom 30. April 2023, 12:49 Uhr: Gleich geht‘s los: Gerade läuft die Nationalhymne, noch 11 Minuten bis zum Rennstart! Verstappen hat davor im Interview kurz über seine Strategie für den Rennsonntag gesprochen, er weiß, dass sein Auto schnell ist und er eigentlich problemlos an Leclerc vorbeikommen könnte - aber auf der Strecke in Baku kann immer was passieren!

Update vom 30. April 2023, 12:30 Uhr: Baku - Nur noch 30 Minuten, dann startet der Große Preis von Aserbaidschan. Auch Esteban Ocon beginnt den GP aus der Boxengasse, allerdings noch vor Hülkenberg. Christian Horner spricht derweil etwas über die Strategie von Red Bull im Rennen - ihr Vorteil: mehr softe Reifen als Ferrari. Die Roten sieht er heute auch als Hauptkonkurrenz.

Erstmeldung vom 30. April 2023, 12:01 Uhr: Schlechte Nachrichten für die Fans von Haas und Nico Hülkenberg! Nach einem schlechten Sprintrennen hatte sich Hülkenberg beim Team beschwert, woraufhin „notwendige Änderungen am Setup“ vorgenommen wurden. Der Deutsche startet das Rennen also aus der Box.

Zwischen Russell und Verstappen knallte es im Sprintrennen - in zweierlei Hinsicht

Für Max Verstappen war der Start beim Sprintrennen der Formel 1 in Baku nicht unbedingt einfach - George Russell kam ihm gefährlich nahe. So nah, dass die zwei sich kurz nach dem Start, in der Kurve drei, direkt berührten und der Niederländer vom Briten leicht gegen die Bande gedrückt wurde. Dadurch entstand sogar ein Loch in der Seite des Red Bulls. Das Rennen konnte Verstappen zwar zu Ende fahren, sauer war er aber trotzdem.

Bereits während des Rennens hat er einige Schimpftiraden über Funk abgegeben. „Wie kann es sein, dass er mein Auto beschädigt und nicht bestraft wird?!“ Große Aufregung also schon vor dem Hauptrennen am Sonntag!

George Russell und Max Verstappen nach dem Sprint in Baku. © IMAGO/Simon Galloway

Verstappen nennt Russell einen „Schwachkopf“

Aber auch nach dem Rennen schien Verstappen noch nicht darüber hinweg zu sein, er wollte nämlich mit Russell sprechen, doch wirklich gut scheint das nicht funktioniert zu haben - als Russell an ihm vorbeirauschte, rief Verstappen ihm ein „Schwachkopf“ hinterher.

Auch beim Interview machte er klar, dass er das Risiko von Russell beim Sprintrennen zu hoch fand: „Ich verstehe einfach nicht, warum man so viel Risiko eingehen muss. [...] Wir alle haben kalte Reifen. Da ist es leicht, sich zu verbremsen.“ Allerdings ist der Sonntag wichtiger, das weiß Verstappen auch - immerhin hat er nur ein Auto vor sich und die Red Bulls sind nach wie vor im Rennen stärker als Ferrari.

Neues Sprint-Format findet in Baku erstmals Anwendung

In Baku fand das neue Sprint-Format das erste Mal am Samstag (29. April) statt. Das Qualifying für das Rennen am Sonntag startete deshalb bereits am Freitag, direkt nach einem einzigen Freien Training. Charles Leclerc konnte dort die Pole einfahren - auch wenn es zu Beginn nicht unbedingt so aussah.

Ein Problem war jedoch, dass die Fahrer mit nur einem einzigen Freien Training nicht sonderlich viel Zeit haben, sich und das Auto auf die Rennstrecke einzustellen - Ralf Schumacher erzählt bei Sky, dass das besonders für die noch etwas unerfahrenen Rookies ein Hindernis sein könnte.

Max Verstappen in Baku beim Grand Prix 2023. © IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic

Max Verstappen: „Das neue Format ist fürchterlich!“

Auf Social Media zeigen sich die Fans bisher nicht sonderlich begeistert über das neue Format. „Kurz gesagt, ist der Samstag nur noch Show. Traurig, was gerade aus unserem geliebten Sport wird“, schreibt ein Fan bei Instagram. Aber auch Formel-1-Weltmeister Max Verstappen resümierte nach dem Sprint-Qualifying: „Es lief eigentlich ganz gut, ich habe im Mittelsektor das Heck etwas verloren. Ansonsten war das Auto ganz gut. Das neue Format ist aber fürchterlich!“ Klare Worte vom Niederländer, Begeisterung sieht definitiv anders aus - es bleibt abzuwarten, ob die FIA das Format nochmal überarbeiten wird. (lhe)