Nadal unterstreicht US-Open-Ambitionen

Pliskova kämpft um Spitze

+ © Julie Jacobson Erstmals seit 2013 wieder unter den letzten acht bei den US Open. Rafael Nadal. Foto: Julie Jacobson © Julie Jacobson

Der Einzug ins Viertelfinale bei den US Open der Tennisprofis könnte für Rafael Nadal ein gutes Omen sein. Als der Spanier letztmals so weit kam, gewann er am Ende den Titel. Bei den Damen will Karolina Pliskova die Weltranglisten-Führung nicht so leicht hergeben.