Skisprung-Weltcup in Willingen: Der nächste Termin steht schon fest

Das ist typisch Willingen: Fast 47.000 Zuschauer kamen an den drei Weltcup-Tagen an die Mühlenkopfschanze. Im Bild: Auf der Videowand im Hintergrund ist zu sehen, dass sich Richard Freitag zum Absprung bereit macht.

Willingen. Der Termin für den nächsten Weltcup in Willingen steht schon. Vom 15. bis 17. Februar 2019 ist wieder Trubel an der Mühlenkopfschanze angesagt.

Vieles ist planbar, aber vieles bleibt auch unberechenbar. „Jedes Jahr ist anders“, erklärte Jürgen Hensel am Tag nach dem 22. Willinger Skisprung-Weltcup. Nur eins war wie im letzten Jahr, als der OK-Chef vom „bislang besten Weltcup überhaupt“ gesprochen hatte: „Dieser war nicht schlechter.“

Eben anders. Erforderte 2017 der viele Schnee beim Aufbau von Tribünen, Festzelt oder Videowänden zusätzliche Anstrengungen, so wurden nun die freiwilligen Helfer bei der Präparierung der Mühlenkopfschanze durch die fehlenden Minustemperaturen und den vielen Regen bis an die Grenze belastet.

Heraus kamen zwei hochklassige Springen mit insgesamt 46800 Zuschauer. „Mit dem Wetter hatten wir richtig Glück“, freute sich Hensel, dass sich der Winter pünktlich zurückgemeldet hatte und auch der Wind an allen drei Tagen mitspielte: „Ein Traum.“

Das Lob der Sportler und Offiziellen war der verdiente Lohn für den Weltcup in Willingen 2018. Fis-Renndirektor Walter Hofer zählt Willingen längst zu den besten Ausrichtern, stellte es auf eine Stufe mit Planica, das Ende März noch die riesige Flugschanze präpariert. „Alle bestens“, ergänzte Fredi Zarucchi, der Technische Delegierte.

Klar, dass Hensel am Tag danach zuerst den Free Willis mit ihren Team-Chefs dankte. Ihr unermüdlicher Einsatz ist die Grundlage dafür, dass Willingen einer der wenigen Veranstalter ist, die Gewinn machen. „Das brauchen wir auch für die Schuldentilgung und für unseren Sportbetrieb“, so Hensel. In Letztgenannten fließen so jährlich rund 250.000 Euro.

Reibungslos klappte auch wieder die Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem Bauhof oder dem Landkreis, der Polizei, dem Rettungswesen oder dem Technischen Hilfswerk. „Alle stehen voll dahinter“, sagte Hensel, „das geht oft auf dem kleinen Dienstweg“. Das Dankeschön-Fest für die Helfer findet erst im Frühjahr statt. Natürlich wurde aber auch am Sonntag bereits im Festzelt im Strycktal und später im Ort nicht nur ein Bierchen getrunken. Mittendrin Hensel mit den beiden anderen SCW-Präsidenten Wilhelm Saure und Thomas Behle. Erst da hatte der OK-Chef, der von Mittwoch bis Sonntag insgesamt nur 15 Stunden geschlafen hatte, die Zeit, um auf sein neues Fitness-Armband zu schauen. Das hatte ihm seine Frau Christine eine Woche zuvor zum 57. Geburtstag geschenkt.

Die Daten sprechen für sich. Am Freitag hatte Hensel imposante 28.257 Schritte gemacht, war so 21,5 Kilometer im Stadion rumgetigert und hatte dabei 5268 Kalorien verbrannt. „Das ist der schwierigste Tag bis alles steht.“ Ist der Weltcup erst einmal im Gange, dann kann es auch der Chef ruhiger angehen lassen. Am Samstag waren es 23.000 Schritte (17,5 Kilometer) und am Sonntag nur noch 16.000 (12 Kilometer).

2019 wieder Generalprobe

Mal schauen, welche Werte Jürgen Hensel beim nächsten Mal erreicht. Dann macht der Weltcup etwas später, vom 15. bis 17. Februar 2019, Station im Upland. Ob dann nach der erfolgreichen Premiere erneut der Wettbewerb „Willingen 5“ mit den 25.000 Euro Extraprämie für den punktbesten Springer des gesamten Wochenendes ausgelobt wird, ist noch nicht entschieden.

Klar ist aber, dass Willingen mit einem Team- und einem Einzelspringen, wieder eine Generalprobe ist. Nach Olympia in diesem Jahr dann für die Nordische Ski-WM ab dem 20. Februar in Seefeld.