Nächste US-Open-Absage: Auch Murray tritt nicht an

Hüftverletzung

Mit Andy Murray (Nr. 2 der Setzliste) verzichtet ein weiterer Top-Spieler auf die US-Open.

New York (dpa) - Der Weltranglisten-Zweite Andy Murray hat als fünfter Topspieler seine Teilnahme an den US Open abgesagt.