NBA: Nowitzki siegt mit Dallas - Bulls-Pleite für Zipser

Dirk Nowitzki (l) steuerte 15 Punkte zum Sieg seiner Dallas Mavericks' in Sacramento bei.

Sacramento - Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen NBA nach zuletzt fünf Niederlagen hintereinander einen Sieg gefeiert. Die Texaner besiegten die Sacramento Kings 106:99 (56:54).

Der 39-jährige Würzburger erzielte 15 Punkte beim Auswärtssieg seiner Mannschaft. Der 13-malige All-Star holte zudem sieben Rebounds. Landsmann Maxi Kleber blieb ohne Punkte. Topscorer der Mavs war Harrison Barnes mit 18 Zählern. Bei den Gastgebern kamen De'Aaron Fox und Garrett Temple auf jeweils 15 Punkte. Mit 17 Siegen und 36 Niederlagen liegt Dallas auf dem vorletzten Tabellenplatz in der Western Conference.

Indes kassierte Paul Zipser mit den Chicago Bulls die sechste Niederlage am Stück. Das Team aus Illinois gegen die Los Angeles Clippers 103:113 (52:57). Der 23-jährige Zipser konnte mit 16 Punkten eine neue persönliche Saisonbestleistung in der Auswärtsniederlage verbuchen. Außerdem holte der Heidelberger fünf Rebounds und verteilte zwei Assists im Spiel. Bei den Gastgebern überzeugte Neuzugang Tobias Harris mit 24 Punkten. Der Italiener Danilo Gallinari erzielte ebenfalls 24 Punkte für die Südkalifornier. Mit 18 Siegen und 34 Niederlagen belegt Chicago aktuell den drittletzten Platz in der Eastern Conference.

