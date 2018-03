NBA: Pleiten-Serie für Nowitzki geht weiter - Zipser verliert erneut

Wieder keine guten Nachrichten für alle Fans von Dirk Nowitzki und den Dallas Mavericks. Diese mussten in der NBA die fünfte Pleite in Serie hinnehmen.

Dallas - Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Profiliga NBA die fünfte Pleite nacheinander hinnehmen müssen. Das 98:102 (48:54) am Samstag (Ortszeit) gegen die Charlotte Hornets war bereits die 51. Saison-Niederlage der Mavs - ein Negativrekord in der Ära Nowitzki. Der Würzburger kam gegen die Hornets lediglich auf vier Punkte. Maxi Kleber blieb bei seinem dreiminütigen Kurz-Einsatz ohne Zähler.

Auch der frühere Bundesliga-Profi Paul Zipser verlor mit den Chicago Bulls zum fünften Mal in Serie. Bei den Detroit Pistons gab es für den sechsfachen NBA-Champion eine deutliche 95:117-Pleite. Nach überstandener Fußverletzung stand Zipser 16 Minuten auf dem Parkett, hatte bei zwei Versuchen jedoch kein Wurfglück. Bei den Pistons punkteten acht Spieler im zweistelligen Bereich.

dpa