Video: NBA-Profi fliegt vom Platz und lässt Wut an einem Zuschauer aus

Kuriose Szene bei der NBA-Partie zwischen den Washington Wizards und den Utah Jazz: Ein Spieler der Gäste fliegt vom Platz und lässt seine Wut auf dem Weg in die Katakomben an einem Zuschauer aus.

Washington - Bei der NBA-Partie zwischen den Washington Wizards und den Utah Jazz wurde Rodney Hood gegen Ende des dritten Viertels wegen technischen Foulspiels vom Platz gestellt. Auf dem Weg in die Katakomben der Capital One Arena in Washington D.C. sorgte der 25-Jährige, der in knapp 14 Minuten Spielzeit sieben Punkte erzielte, dann für einen Eklat.

Hood schlug einem Zuschauer, der am Spielfeldrand saß und das Geschehen auf dem Parkett offenbar filmte, das Smartphone aus der Hand und ging einfach weiter. Ob die Aktion für den Profi der Utah Jazz ein Nachspiel haben wird, ist noch unklar.

Basketball gespielt wurde am Mittwoch (Ortszeit) aber auch noch. Die Jazz feierten einen knappen 107:104-Sieg bei den Washington Wizards. Erfolgreichster Werfer bei den Gästen war Point Guard Ricky Rubio mit 21 Zählern. Bei den Hausherren stemmten sich John Wall (35 Punkte, 6 Rebounds, 11 Assists) und Bradley Beal (23 Punkte, 5 Rebounds, 7 Assists) vergeblich gegen die Niederlage.

Die deutschen Profis Dirk Nowitzki, Maximilian Kleber (beide Dallas Mavericks), Dennis Schröder (Atlanta Hawks) und Paul Zipser (Chicago Bulls) feierten mit ihren Teams allesamt Auswärtssiege. Der fünfte Deutsche in der NBA, Daniel Theis, ist erst am Donnerstagabend im Einsatz. Dann findet - zum achten Mal - ein Match der nordamerikanischen Basketball-Profiliga in London statt, dabei treffen die Philadelphia 76ers auf die Boston Celtics.

Die weiteren Ergebnisse vom Mittwoch (Ortszeit):

Indiana Pacers - Miami Heat 106:114

Brooklyn Nets - Detroit Pistons 80:114

Houston Rockets - Portland Trail Blazers 121:112

Milwaukee Bucks - Orlando Magic 110:103

Minnesota Timbewolves - Oklahoma City Thunder 104:88

Memphis Grizzlies - New Orleans Pelicans 105:102

Golden State Warriors - Los Angeles Clippers 106:125

