NBA: Schröder wieder siegreich - Debüt für Wagner bei den Lakers

Dennis Schröder hat seine Erfolgsserie mit Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA fortgesetzt.

Während Dennis Schröder ein gutes Spiel machte, bracht Moritz Wagner bei seinen ersten Minuten in der NBA nichts zählbares zustande.

Oklahoma City - Nationalspieler Dennis Schröder hat seine Erfolgsserie mit Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA fortgesetzt, sein Debüt in der besten Liga der Welt feierte unterdessen Moritz Wagner. OKC und Schröder feierten mit dem 110:100 bei den Phoenix Suns den zehnten Sieg aus den zurückliegenden elf Spielen und verbesserten sich in der Western Conference auf Rang drei. Die ersten vier Saisonspiele hatte Oklahoma verloren.

Schröder kam in der Starting Five auf 15 Punkte, 5 Rebounds und 7 Assists. Topscorer des Teams war erneut Paul George mit 32 Zählern und 11 Rebounds. Nicht zum Einsatz kam der weiter verletzte Superstar Russell Westbrook (Knöchelverletzung).

Wagner gibt Debüt

Seine ersten beiden Minuten stand der deutsche Hoffnungsträger Moritz Wagner auf der großen NBA-Bühne. Der 2,11 m große Center kassierte allerdings bei seinem ersten Einsatz für die Los Angeles Lakers eine 117:130-Niederlage bei Orlando Magic. Der Berliner blieb bei seinem Kurzeinsatz ohne zählbaren Erfolg, der einstige College-Star scheiterte mit seinen beiden Wurfversuchen.

Einen großen Sieg landete Maximilian Kleber. Der Nationalspieler feierte mit den Dallas Mavericks, die weiter auf ihren deutschen Star Dirk Nowitzki verzichten mussten, einen 112:109-Triumph über Meister Golden State Warriors. Kleber kam in zwölf Minuten auf einen Assist, sein Teamkamerad Luka Doncic war mit 24 Punkten bester Werfer beim siebten Saisonsieg der Mavs. Bei den Warriors erzielte Kevin Durant 32 Punkte.

Auch Isaiah Hartenstein im Einsatz

Nationalspieler Isaiah Hartenstein setzte sich mit den Houston Rockets gegen die Sacramento Kings mit 132:112 durch und kam dabei auf einen Punkt sowie je zwei Rebounds und Assists. Herausragend war einmal mehr James Harden mit 34 Zählern. Eine Niederlage setzte es für Daniel Theis und Rekordmeister Boston Celtics, der in eigener Halle 86:98 gegen die Utah Jazz verlor.

Der Spieler des Abends war Kemba Walker, der aber trotz des NBA-Saisonrekordes von 60 Punkten die 119:122-Niederlage der Charlotte Hornets gegen die Philadelphia 76ers nicht verhindern konnte.

SID