Netztreffer: Emre Cans Traumtor für Liverpool

Einer aus der Kategorie „Tor des Jahres": Der deutsche Fußballnationalspieler Emre Can schießt Liverpool mit einem Traumtor zum Sieg gegen Watford.

Es läuft die zweite Minute der Nachspielzeit in Hälfte eins des englischen Ligaspiels zwischen Watford und Liverpool. Der eigentlich eher für seinen Kampfgeist als für sein Ballgefühl bekannte deutsche Fußballnationalspieler Emre Can setzt nach hoher Hereingabe von Lucas in bester Lionel-Messi-Manier aus 13 Metern zu einer Mischung aus Seitfall- und Fallrückzieher an und trifft unhaltbar zum spielentscheidenden 1:0 für Liverpool in den Winkel. Den kann man mal so machen. Wenn man Lionel Messi heißt. Oder eben Emre Can.