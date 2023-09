Für „richtigen Start in den Tag“: Miriam Neureuther teilt Geheimrezept

Von: Luca Hartmann

Teilen

Obwohl Miriam Neureuther ihre Karriere vor einigen Jahren beendete, achtet die ehemalige Biathletin und Langläuferin weiterhin auf eine gesunde Ernährung. Und zeigt jetzt, mit welchem Getränk sie in den Tag startet.

Garmisch-Partenkirchen - Miriam Neureuther war jahrelang im Wintersport-Zirkus aktiv. Erst als Langläuferin und später als Biathletin. Dass ihr eine gesunde Ernährung nicht nur während der aktiven Karriere wichtig ist, zeigt Neureuther jetzt auf Instagram. Dort verrät sie nicht nur, welches Getränk sie am Morgen zu sich nimmt, sondern auch die passende Rezeptur dazu.

Miriam Neureuther Geboren: 21. Juni 1990 (33 Jahre) in Garmisch-Partenkirchen, Disziplinen: Biathlon, Langlauf Größte Erfolge: Olympia-Silber (Langlauf), 2x WM-Gold (Biathlon)

Miriam Neureuther startet mit Ingwer-Shot in den Tag

Dabei handelt es sich um Ingwer-Shots, wie die ehemalige Weltklasse-Athletin jetzt in ihrer Instagram-Story zeigt. „Für den richtigen Start in den Tag“, schreibt Neureuther passend zu einem Bild einer gefüllten Flasche, in dem sich offenbar ein Ingwer-Shot „mit ganz viel Ingwer, Zitrone, Kurkuma und Orange“ befindet.

Neureuther verrät ihren Fans auch gleich ein Rezept für das vitaminreiche Getränk, das die Abwehrkräfte stärken soll und durch den Ingwer besonders wirksam vor Erkältungen und Entzündungen vorbeugen soll. Demnach mixt sich Neureuther das Getränk aus „Ganz viel Ingwer“, vier Zitronen, fünf Orangen und einem Stückchen Kurkuma. „Alles in den Entsafter geben und in einer Flasche im Kühlschrank mindestens eine Woche haltbar“, schreibt sie zu ihrem Bild.

Miriam Neureuther setzt zum Start in den Tag auf Ingwer-Shoots. © IMAGO / Future Image und Instagram/miriamneureuther

Ex-Wintersport-Stars geben Einblick in Frühstücksroutine

Bereits vor einigen Wochen gab die 33-jährige Einblicke in die Frühstücksroutine mit ihrem Ehemann, dem ehemaligen Ski-Alpin-Star Felix Neureuther und den drei gemeinsamen Kindern. Dabei war unter anderem zu sehen, wie sich ihr Mann zum Frühstück ein Schokocroissant genehmigt, während sie ein Müsli isst.

Außerdem war zu sehen, wie die ehemalige Biathletin trotz dreier Kinder morgens Zeit zum Brotbacken findet. „Glutenfreies Kartoffelbrot, bin gespannt, ob‘s was wird“, schrieb Neureuther zu einem kurzen Video eines Brots, das im Backofen war. Seit 2013 sind Felix Neureuther und die 33-Jährige ein Paar, seit 2017 sind sie verheiratet. Gemeinsam haben sie drei Kinder.

Herrmann-Wick, Frenzel & Co.: Diese deutschen Wintersport-Stars haben 2023 ihre Karriere beendet Fotostrecke ansehen

Felix und Miriam Neureuther beenden 2019 ihre Karriere

Offiziell beendete Neureuther ihre erfolgreiche Karriere 2019. Sie konnte sowohl im Langlauf als auch im Biathlon zahlreiche Titel gewinnen. Bei den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver holte sie Silber mit der 4x5 km Langlauf-Staffel. Bei den Biathlon-Weltmeisterschaften 2008 und 2009 gewann sie jeweils Gold mit der Damen-Staffel.

Ähnlich erfolgreich war auch ihr Mann Felix, der ebenfalls 2019 seine Karriere beendete und insgesamt fünf Medaillen bei drei verschiedenen Weltmeisterschaften gewinnen konnte.