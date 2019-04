Der NFL Draft 2019: Die Teams suchen nach den Football-Stars von morgen

Der NFL Draft 2019 steht an. In Nashville steigt vom 25.-27. April die Suche nach den größten Talenten im American Football. Wir stellen sie vor und erklären den Ablauf.

Die Vorbereitung für die neue Saison läuft auf Hochtouren. Hinter den Kulissen arbeiten die Teams akribisch für den wohl wichtigsten Offseason-Termin der NFL: Der Draft. Doch was ist der Draft und wieso ist er für die 32 Teams so wichtig?

In der National Football League ist der Draft oder Ziehung die Auswahl an Amateur-und Jugendspielern, die zuvor in den Teams der Colleges und Universitäten gespielt haben und eine Karriere in einem der Klubs anstreben. Zum einen dient sie dazu ein Chancengleichgewicht zwischen den Franchises herzustellen und bildet zudem die Grundlage für die Zukunft der Teams. Dieses Jahr findet der Draft in Nashville (Tennesse) statt (ab 1:50 Uhr live im TV auf ProSieben MAXX und ran.de).

Ursprünglich besitzt dabei jedes Team in jedem der sieben Runden das Draft-Recht für einen einzelnen Pick (Wahlmöglichkeit). Allerdings kommt es auch vor, dass in der Vergangenheit für einen Transfer oder Trade neben den Spielern auch Draft Picks eingesetzt worden sind. Dies führt dazu, dass manche Teams zum Beispiel anstatt der regulären sieben nur vier oder sogar zehn Picks besitzen.

Der Ablauf des Draft wird durch die Platzierungen in der Vorsaison bestimmt. Dabei hat das schlechteste Team der Vorsaison das erste Wahlrecht, das zweitschlechteste das zweite und so weiter. In diesem Jahr besitzen die Arizona Cardinals den begehrten ersten Pick.

Dem Draft vorausgegangen war die Talentsichtung (NFL Combine), die jedes Jahr Ende Februar bis Anfang März stattfindet. Auch in diesem Jahr konnten sich Trainer und Scouts ein Bild von den Talenten machen. Im Rahmen der Sichtung wurden die College-Spieler mit Draft-Noten versehen, womit sich zusammen mit den College-Leistungen für NFL-Experten eine Rangliste der besten Spieler ergibt (Mock Draft).

Die drei Top-Kandidaten im NFL Draft 2019

1. Kyler Murray (Oklahoma): Gute Quarterbacks sind in der NFL hart umkämpft und sind essentiell für den Erfolg einer Franchise.

Diverse NFL-Experten sehen den talentierten 21-jährigen Quarterback Kyler Murray als Topfavoriten auf den ersten Pick. Vor allem seine Mobilität und Zielgenauigkeit sind erstaunlich. Viele sprechen hier von einem Russell Wilson 2.0. In seinem letzten Jahr auf dem College warf er 42 Touchdowns bei nur sieben Interceptions (abgefangene Bälle). Trotz seiner geringen Größe macht ihn die Kombination aus guter Athletik und Zielgenauigkeit zu einem absoluten Favoriten, den sich die Arizona Cardinals wahrscheinlich nicht entgehen lassen.

2. Nick Bosa (Ohio State): Der 21 Jahre alte Defensive End wird seinem älteren Bruder Joey Bosa (Los Angeles Chargers) in die NFL folgen. Beide besetzen zudem dieselbe Position. Darüber hinaus wäre es nicht das erste Mal, dass Brüder zusammen in der NFL spielen. Ein Beispiel dafür bilden die Griffin-Brüder der Seattle Seahawks. Voraussichtlich nutzen hier die San Francisco 49ers ihr Erstrundenpick um ihre Defensive im Pass Rush zu verstärken. Problematisch ist hingegen seine Verletzungsanfälligkeit.

3. Quinnen Williams (Alabama): Der 138 Kilogramm schwere Defensive Tackle beeindruckte bei der Talentsichtung viele mit seiner Schnelligkeit. Beim Combine lief er mit seinen 4,83 Sekunden bei einem 40 Yard Sprint die beste Zeit aller Spieler über 300 Pfund seit 2012. Die Kombination aus Schnelligkeit und Kraft machen aus ihm einen Top-Kandidaten für den Draft. Die New York Jets gelten mit dem dritten Pick in der ersten Runde als Favorit auf den 21-Jährigen.

NFL Draft-Stars der letzten Jahre:

Dass der erste Pick enorme Qualität mit sich bringt und sich in den darauffolgenden Jahren zu einem absoluten Leistungsträger entwickeln kann, zeigen zwei Spieler:

Jared Goff: Der als Gesamterster im Draft 2016 ausgewählte Quarterback der Los Angeles Rams hat sich inzwischen zu einem absoluten Top-Spieler entwickelt. Letzte Saison unterlag der 24-Jährige nur den New England Patriots im Super Bowl 53.

Jadeveon Clowney: Der 26-Jährige Defensive End und Outside Linebacker wurde 2014 von den Houston Texans als Erster gepickt. Trotz einer schweren Verletzung in seiner ersten Saison hat er sich zu einer wichtigen Stütze in der Defensive der Texans entwickelt.

Aber nicht nur die Ersten im Draft haben eine Chance zu absoluten Weltstars zu werden. Zwei prominente Beispiele sind die Quarterbacks Russell Wilson (Seattle Seahawks) und Tom Brady (New England Patriots). Der einmalige Super Bowl-Sieger Wilson, der aufgrund seiner geringen Größe erst in der dritten, und Brady, sechsmaliger Super Bowl-Sieger, der sogar erst in der sechsten Runde ausgewählt worden ist, gehören zu den erfolgreichsten und bekanntesten Spielern der letzten Jahre.

Man kann also gespannt sein welche Talente in die Fußstapfen dieser Stars treten werden.

Von Kerim Eskalen