Deutsches Eishockey-Talent Stützle: Mega-Debüt-Tor in der NHL - Sensationeller Treffer im Video

Tim Stützle hat einige Tage nach seinem Debüt bei der NHL nun auch seinen ersten Treffer erzielt. Und was für einen! Das Tor war spektakulär.

Ottawa - In der vergangenen Saison sprachen alle nur von Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers. Der Deutsche wurde zum ersten MVP der NHL aus Deutschland gewählt. Durch diese Premiere rückte Draisaitls Heimatland wieder etwas mehr in den nordamerikanischen Eishockey-Fokus. Nun könnte der nächste Youngster zu einem Superstar der Liga werden.

NHL: Tim Stützle ist gerade erst 19 und trifft wie ein Großer

Es geht um Tim Stützle, der an seinem 19. Geburtstag die Premiere feierte. Der junge Mann spielt für die Ottawa Senators aus Kanada. Und die seit 13. Januar laufende Saison ist wegen Corona eine besondere - und auch für Stützle. Denn ein Tag nach seinem Debüt gelingt ihm gleich ein sensationeller Treffer, der äußerst feine Technik erfordert.

Aus der Luft hämmert der junge Spieler mit der Nummer 19 einen Puck via Schlagschuss aufs Tor. Kurz zuvor ließ er ihn noch auf dem Eis aufkommen. Der Strahl landete hinter der Linie. Ein Debüt-Treffer, den man sich schöner nicht malen kann.

Mit der Deutschen Presse-Agentur sprach der Youngster in einem Interview über die intensive Zeit in Kanada und über das erste Tor in der besten Eishockey-Liga der Welt.

NHL: Tim Stützle über ersten Treffer - „Sehr große Bedeutung“

Wie haben sich die vergangenen Tage angefühlt mit dem ersten Training, dem ersten Spiel und nun auch dem ersten Tor in Ottawa?

Tim Stützle: Es hat sich alles sehr, sehr gut angefühlt. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. So gut aufgenommen zu werden, ist denke ich auch nicht selbstverständlich. Klar war es am Anfang schwer mit der Quarantäne, die wir machen mussten, aber ich denke, wir haben das Beste daraus gemacht. Ich denke, man kann sehen, dass wir eine Mannschaft sind, die sehr, sehr hart zusammenarbeitet und für jeden alles gibt. Deswegen macht es sehr viel Spaß, hier zu spielen.

Welche Bedeutung hat dieses erste Tor?

Stützle: Eine sehr große Bedeutung natürlich. Da fällt immer eine Last von den Schultern. Aber im Endeffekt wollte ich heute mit einem Sieg rauskommen und das ist leider nicht gelungen. Im Großen und Ganzen haben wir die Sache ordentlich gemacht und sehr gut als Mannschaft zusammengespielt. Wir können Sachen rausnehmen, an denen wir noch arbeiten müssen. Aber ich denke, das ist ganz normal, das ist das zweite Spiel in der Saison und wir hatten wenig Zeit in der Vorbereitung.

Wie groß ist der Unterschied in der NHL zu spielen im Vergleich zu allen anderen Erfahrungen als Spieler bislang?

Stützle: Es ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Es geht alles viel schneller. Auch mit der kleinen Eisfläche. Ich brauche immer ein paar Minuten, um mich daran zu gewöhnen. Aber ich denke, dass es heute schon besser geklappt hat als im ersten Spiel und ich denke, dass das von Spiel zu Spiel besser wird. Es macht einfach Spaß, mit den Jungs da draußen zu arbeiten. Es sind alles super Jungs und man kann sehr viel von ihnen lernen.

ZUR PERSON: Der aus Viersen stammende Tim Stützle spielte vor seinem Wechsel nach Kanada für die Adler Mannheim in der DEL. Beim Draft der NHL entschieden sich die Ottawa Senators an dritter Stelle für ihn. Aus Deutschland wurde so früh nur Leon Draisaitl ausgewählt. (ank mit dpa-Material)