NHL: Grubauer holt als erster deutscher Keeper den Stanley Cup - und bringt ihn nach Rosenheim

Die Washington Capitals haben den Stanley Cup gewonnen. Im Team: Philipp Grubauer, der deutsche Keeper des Champions. Er bringt den Pokal mit nach Hause.

Washington - Nach dem größten Triumph seiner Karriere war Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer überwältigt. "Unbeschreiblich. Dafür gibt es keine Worte", sagte der Stanley-Cup-Gewinner dem Sport-Informations-Dienst (SID) nach dem entscheidenden 4:3 seiner Washington Capitals in Spiel fünf der NHL-Finalserie bei den Vegas Golden Knights: "Unglaublich, was diese Truppe hier geleistet hat, das ganze Jahr über."

Grubauer ist der vierte deutsche Eishockey-Profi nach Uwe Krupp (1996, 2002), Dennis Seidenberg (2011) und Tom Kühnhackl (2016, 2017) und der erste deutsche Torhüter, der die berühmte Trophäe der nordamerikanischen Profiliga NHL errungen hat. Auch wenn der Rosenheimer in den Play-offs zumeist die Ersatzbank drückte und an Stargoalie Braden Holtby nicht vorbeikam, hatte er einen wichtigen Anteil am ersten Cupsieg den Caps seit deren Gründung im Jahr 1974.

„Ein Traum geht in Erfüllung“

Grubauer zeigte vor allem gegen Ende der Hauptrunde herausragende Leistungen, als sein Konkurrent Holtby schwächelte und zwischenzeitlich den Nummer-Eins-Posten an den Deutschen abgeben musste. Nachdem Washington jedoch die ersten beiden Play-off-Spiele mit Grubauer im Tor verloren hatte, eroberte sich Holtby seinen Platz zurück. "Es ist ein Traum, der in Erfüllung geht und den man schon als kleines Kind hat", sagte Grubauer über den Moment, als er den Stanley Cup in die Höhe stemmte und küsste.

Mit dem größtmöglichen Triumph endet aber sehr wahrscheinlich Grubauers Zeit in Washington. Sein mit 1,5 Millionen Dollar (1,27 Millionen Euro) dotierter Einjahresvertrag läuft aus, und auch wenn die Capitals danach die Rechte an Grubauer behalten, sieht alles nach einem Wechsel aus. Im Moment gelten die Carolina Hurricanes und New York Islanders als mögliche neue Arbeitgeber, beide sind auf Torhütersuche. Es wird erwartet, dass Grubauer in der kommenden Saison eine Chance als Nummer eins erhält. Zunächst aber wird der 26-Jährige den Stanley Cup im Sommer in seine Heimatstadt Rosenheim bringen.

SID