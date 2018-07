Nationalspieler Kühnhackl wechselt zu den Islanders

Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl verlässt Meister Pittsburgh Penguins und wechselt zu den New York Islanders.

Das gab der Klub aus der nordamerikanischen Profiliga NHL am Montag (Ortszeit) bekannt. Der 26 Jahre alte Stürmer einigte sich mit den Islanders auf einen Einjahresvertrag und wird damit Teamkollege von Goalie Thomas Greiss.

Kühnhackl spielte seit 2016 in Pittsburgh und gewann mit den Penguins zweimal den Stanley Cup. In seinen drei Saisons erzielte der gebürtige Landshuter in 168 Einsätzen elf Tore und 28 Assists.

Eishockey-Stürmerstar Leon Draisaitl bekommt bei den Edmonton Oilers aus der nordamerikanischen Profilliga NHL deutsche Verstärkung: Nationalmannschaftskollege Tobias Rieder wechselt zu den Kanadiern. Der 25 Jahre alte Angreifer erhält beim fünfmaligen Stanley-Cup-Sieger einen Einjahresvertrag über zwei Millionen Dollar. Rieder hatte zuletzt bei den Los Angeles Kings und davor bei den Arizona Coyotes gespielt. Die Kings verzichteten allerdings auf eine Vertragsverlängerung.

Für Rieder ist es eine Rückkehr nach Edmonton. Der Landshuter, dem zahlreiche Angebote anderer NHL-Klubs vorlagen, war vor sieben Jahren von den Oilers in der vierten Draft-Runde ausgewählt worden. Danach waren die Rechte allerdings mit Arizona getauscht worden. Dort spielte Rieder von 2014 bis Februar 2018.

sid