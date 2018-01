Niederlagen-Serie für Nowitzki-Team: Dallas verliert auch in Denver

Die Dallas Mavericks um Dirk Nowitzki mussten gegen die Denver Nuggets bereits die dritte Niederlage in Folge einstecken. Auch die anderen Deutschen in der NBA gingen mit ihren Teams vergangene Nacht leer aus.

Denver - Die Dallas Mavericks verlieren mit den Basketball-Stars Dirk Nowitzki und Maxi Kleber die Playoff-Plätze in der nordamerikanischen Profiliga NBA immer mehr aus den Augen. Die Texaner verloren am Samstag (Ortszeit) bei den Denver Nuggets mit 89:91 (42:50) und rangieren nach der dritten Niederlage in Serie mit 16 Erfolgen aus 50 Partien auf dem vorletzten Platz in der Western Conference. Nowitzki kam auf elf Punkte, Kleber erzielte acht Zähler.

Völlig chancenlos waren die Atlanta Hawks mit Dennis Schröder im Heimspiel gegen die Washington Wizards. Die Hawks unterlagen dem Hauptstadt-Team deutlich mit 104:129 (45:61) und bleiben mit einer Bilanz von 14:35-Siegen das NBA-Schlusslicht. Schröder passte sich dem Niveau seinen Mitspieler an und kam lediglich auf neun Punkte und sieben Rebounds.

Die Golden State Warriors gewannen im Duell des besten West-Teams gegen die Boston Celtics mit Nationalspieler Daniel Theis als beste Ost-Mannschaft mit 109:105 (50:54). Während bei den Gastgebern Stephen Curry mit 49 Punkten einmal mehr überragte, kam Celtics-Topstar Kyrie Irving auf 37 Zähler. Theis markierte in zwölf Minuten drei Punkte.

dpa